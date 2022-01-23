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    В четвертьфинал проследует Габон?

    Буркина-Фасо — Габон. Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Кубок африканских наций, 23 января 2022 года

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    Патрис Неве
    Буркина-Фасо сыграет на своем поле с Габоном в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 23 января, начало — в 19:00 мск. Буркина-Фасо — Габон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. 1/8 финала 23 Января 2022 года
    Буркина-Фасо
  • Уагадугу
    •  Буркина-Фасо 19:00 Габон Габон
  • Либревиль
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    Буркина-Фасо

    Эта команда заняла второе место в группе, опередив Кабо-Верде. Причем все решила минимальная победа в очной встрече.

    Буркина-Фасо имеет довольно прочные тылы. Лишь мощные камерунцы дважды забили в ворота буркинцев.

    В своем последнем матче Буркина-Фасо сыграла вничью с Эфиопией (1:1). Вот только не радует результативностью ведущий форвард Хассане Банде, принесший победу над Кабо-Верде.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Против сборной Габона команда традиционно играет не слишком удачно. Из пяти последних очных поединков была добыта лишь одна виктория при двух неудачах.

    Габон

    Сборная Габона на турнире выглядит не столь уверенно. Правда, пока команда идет без поражений — победа и две ничьи.

    Парадокс, но лучшим снайпером габонцев является номинальный хавбек. Джим Аллевина отличился двумя мячами.

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    • Правда, единственная победа на Кубке африканских наций была добыта над Коморскими островами. Причем она вышла лишь минимальной.

    Лишь один гол на счету Арона Бупендзы. Талантливый форвард пока не может проявить свои лучшие качества.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Буркина-Фасо за 2.55, на ничью за 2.95, а на Габон — за 3.15.

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    Буркина-Фасо традиционно сложно играет с Габоном.

    Габон наконец-то должен проявить свой высокий атакующий потенциал.

    Габонцы смотрятся помощнее, к тому же имеют в своем составе ряд сильных атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Проход Габона с коэффициентом 2.08.

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    Буркина-Фасо — Габон: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. В четвертьфинал проследует Габон?
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