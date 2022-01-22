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    Очередная коллизия «Рединга»?

    «Рединг» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Чемпионшип, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Хаддерсфилд Таун»
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    Том Холмс
    «Рединг» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:00 мск. «Рединг» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Января 2022 года
    Рединг
  • Англия. Чемпионшип
    •  Рединг 18:00 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Рединг»

    «Рединг» в нынешнем сезоне входит в число борцов за выживание. Явно не такие цели были поставлены изначально, но нынешние реалии ужасны — 21 место.

    В минувшем туре команда вновь потерпела неудачу. Дома «Рединг» безропотно уступил «Лутон Тауну» (0:2).

    Это поражение стало для команды четвертым к ряду. Особенно болезненной была недавняя оплеуха от «Фулхэма» (0:7).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Хаддерсфилд Таун» команда в последнее время играет относительно успешно. Из пяти последних очных поединков в активе «Рединга» две виктории при одном поражении.

    «Хаддерсфилд Таун»

    Эта команда также борется за повышение в классе. На текущий момент она занимает 7 место, прямо под зоной стыков, отставая от нее на один пункт.

    Главной проблемой команды на текущий момент отсутствие забивного форварда. Дэнни Уорд пока отличился лишь 7 раз.

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    • Между тем, в минувшем туре «Хаддерсфилд Таун» добыл один зачетный пункт. Дома команда расписала мировую с «Суонси» (1:1).

    Причем до того команда, что называется, неслась. Из пяти предыдущих поединков «Хаддерсфилд» выиграл четырежды при одном паритете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хаддерсфилд Таун» за 2.45, на ничью за 3.25, а на «Рединг» — за 3.00.

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    «Рединг» не выигрывает с конца ноября.

    «Хаддерсфилд Таун» уверенно несется в зону стыков.

    Гости выглядят мощнее, к тому же крупно обыграли «Рединг» в первом круге. Наши прогноз и ставка — Победа «Хаддерсфилд Таун» с коэффициентом 2.45.

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    «Рединг» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «Рединга»?
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