«Рединг» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:00 мск. «Рединг» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

«Рединг» в нынешнем сезоне входит в число борцов за выживание. Явно не такие цели были поставлены изначально, но нынешние реалии ужасны — 21 место.

В минувшем туре команда вновь потерпела неудачу. Дома «Рединг» безропотно уступил «Лутон Тауну» (0:2).

Это поражение стало для команды четвертым к ряду. Особенно болезненной была недавняя оплеуха от «Фулхэма» (0:7).

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Против «Хаддерсфилд Таун» команда в последнее время играет относительно успешно. Из пяти последних очных поединков в активе «Рединга» две виктории при одном поражении.

«Хаддерсфилд Таун»

Эта команда также борется за повышение в классе. На текущий момент она занимает 7 место, прямо под зоной стыков, отставая от нее на один пункт.

Главной проблемой команды на текущий момент отсутствие забивного форварда. Дэнни Уорд пока отличился лишь 7 раз.

Между тем, в минувшем туре «Хаддерсфилд Таун» добыл один зачетный пункт. Дома команда расписала мировую с «Суонси» (1:1).

Причем до того команда, что называется, неслась. Из пяти предыдущих поединков «Хаддерсфилд» выиграл четырежды при одном паритете.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хаддерсфилд Таун» за 2.45, на ничью за 3.25, а на «Рединг» — за 3.00.

«Рединг» не выигрывает с конца ноября .

«Хаддерсфилд Таун» уверенно несется в зону стыков.

Гости выглядят мощнее, к тому же крупно обыграли «Рединг» в первом круге. Наши прогноз и ставка — Победа «Хаддерсфилд Таун» с коэффициентом 2.45.