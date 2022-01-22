«Брентфорд»
«Брентфорд» с 23 набранными очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 14 место, имея запас перед зоной вылета в десять баллов, что позволяет коллективу ощущать себя спокойно.
За шесть прошлых матчей чемпионата «пчелы» пять раз терпели поражения, причем три из которых были «сухими», а также в это период они на своем поле одолели «Астон Виллу» со счетом 2:1.
Коэффициенты матча Брентфорд — Вулверхэмптон
В последнем сыгранном матче лондонцы на своей территории уступили «Манчестер Юнайтед» 1:3. Данное же фиаско стало для коллектива третьим подряд.
На своем поле в текущем розыгрыше АПЛ «Брентфорд» заработал 13 очков из 23. Столичный клуб смог четыре раза победить, одну встречу свести вничью и шесть матчей проиграть.
«Вулверхэмптон»
На данный момент «Вулверхэмптон» с 31 баллом разместился на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ. От шестой еврокубковой строки он отстает на четыре очка.
К этой игре «волки» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот период четыре поединка пришлись на чемпионат, в которых они смогли набрать аж десять пунктов.
По 1:0 «оранжево-черные» в этом отрезке одолели в гостях «МЮ» и «Брайтон», а также дома расписали мировую 0:0 с «Челси». Затем они на своем поле разгромили «Шеффилд Юнайтед» 3:0 в Кубке Англии, а в прошлом туре одолели в родных пенатах «Саутгемптон» 3:1.
17 из 31 балла «Вулверхэмптон» смог заработать в выездных играх чемпионата. Коллектив пять игр выиграл, дважды сыграл вничью и трижды был повержен.
За пять последних очных встреч этих команд трижды сильнее были «волки», раз победитель не был определен и раз выиграли «пчелы» — в первом круге этого чемпионата на выезде 2:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вулверхэмптон» предлагают — 2.52.
На викторию «Брентфорда» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.19.
Команды к данной игре подходят совершенно в разных кондициях. Если хозяева в последнее время в основном только проигрывали, то гости, напротив, давно уже не знают горечи неудач. Так что в этой игре мы отдаем предпочтение «волкам», которые к тому же будут жаждать взять реванш за фиаско в первом круге.