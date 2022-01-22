В 23-м туре английской Премьер-лиги лондонский «Брентфорд» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Игра состоится 22 января, начало — в 18:00 по мск. «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» с 23 набранными очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 14 место, имея запас перед зоной вылета в десять баллов, что позволяет коллективу ощущать себя спокойно.

За шесть прошлых матчей чемпионата «пчелы» пять раз терпели поражения, причем три из которых были «сухими», а также в это период они на своем поле одолели «Астон Виллу» со счетом 2:1.

Коэффициенты матча Брентфорд — Вулверхэмптон 1 3.10 X 3.10 2 2.50 Ставка

В последнем сыгранном матче лондонцы на своей территории уступили «Манчестер Юнайтед» 1:3. Данное же фиаско стало для коллектива третьим подряд.

Календарь и таблица АПЛ

На своем поле в текущем розыгрыше АПЛ «Брентфорд» заработал 13 очков из 23. Столичный клуб смог четыре раза победить, одну встречу свести вничью и шесть матчей проиграть.

«Вулверхэмптон»

На данный момент «Вулверхэмптон» с 31 баллом разместился на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ. От шестой еврокубковой строки он отстает на четыре очка.

К этой игре «волки» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот период четыре поединка пришлись на чемпионат, в которых они смогли набрать аж десять пунктов.

По 1:0 «оранжево-черные» в этом отрезке одолели в гостях «МЮ» и «Брайтон», а также дома расписали мировую 0:0 с «Челси». Затем они на своем поле разгромили «Шеффилд Юнайтед» 3:0 в Кубке Англии, а в прошлом туре одолели в родных пенатах «Саутгемптон» 3:1.

17 из 31 балла «Вулверхэмптон» смог заработать в выездных играх чемпионата. Коллектив пять игр выиграл, дважды сыграл вничью и трижды был повержен.

За пять последних очных встреч этих команд трижды сильнее были «волки», раз победитель не был определен и раз выиграли «пчелы» — в первом круге этого чемпионата на выезде 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вулверхэмптон» предлагают — 2.52.

На викторию «Брентфорда» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.19.

Команды к данной игре подходят совершенно в разных кондициях. Если хозяева в последнее время в основном только проигрывали, то гости, напротив, давно уже не знают горечи неудач. Так что в этой игре мы отдаем предпочтение «волкам», которые к тому же будут жаждать взять реванш за фиаско в первом круге.