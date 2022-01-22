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    «Волки» возьмут реванш у «пчел»?

    «Брентфорд» — «Вулверхэмптон». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Англии, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»
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    Рауль Хименес
    В 23-м туре английской Премьер-лиги лондонский «Брентфорд» на своем поле примет «Вулверхэмптон». Игра состоится 22 января, начало — в 18:00 по мск. «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Января 2022 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 18:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» с 23 набранными очками в турнирной таблице английской Премьер-лиги занимает 14 место, имея запас перед зоной вылета в десять баллов, что позволяет коллективу ощущать себя спокойно.

    За шесть прошлых матчей чемпионата «пчелы» пять раз терпели поражения, причем три из которых были «сухими», а также в это период они на своем поле одолели «Астон Виллу» со счетом 2:1.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Вулверхэмптон

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    В последнем сыгранном матче лондонцы на своей территории уступили «Манчестер Юнайтед» 1:3. Данное же фиаско стало для коллектива третьим подряд.

    Календарь и таблица АПЛ

    На своем поле в текущем розыгрыше АПЛ «Брентфорд» заработал 13 очков из 23. Столичный клуб смог четыре раза победить, одну встречу свести вничью и шесть матчей проиграть.

    «Вулверхэмптон»

    На данный момент «Вулверхэмптон» с 31 баллом разместился на восьмой позиции в турнирной таблице АПЛ. От шестой еврокубковой строки он отстает на четыре очка.

    К этой игре «волки» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией. В этот период четыре поединка пришлись на чемпионат, в которых они смогли набрать аж десять пунктов.

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    • По 1:0 «оранжево-черные» в этом отрезке одолели в гостях «МЮ» и «Брайтон», а также дома расписали мировую 0:0 с «Челси». Затем они на своем поле разгромили «Шеффилд Юнайтед» 3:0 в Кубке Англии, а в прошлом туре одолели в родных пенатах «Саутгемптон» 3:1.

    17 из 31 балла «Вулверхэмптон» смог заработать в выездных играх чемпионата. Коллектив пять игр выиграл, дважды сыграл вничью и трижды был повержен.

    За пять последних очных встреч этих команд трижды сильнее были «волки», раз победитель не был определен и раз выиграли «пчелы» — в первом круге этого чемпионата на выезде 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Вулверхэмптон» предлагают — 2.52.

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    На викторию «Брентфорда» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.19.

    Команды к данной игре подходят совершенно в разных кондициях. Если хозяева в последнее время в основном только проигрывали, то гости, напротив, давно уже не знают горечи неудач. Так что в этой игре мы отдаем предпочтение «волкам», которые к тому же будут жаждать взять реванш за фиаско в первом круге.

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    «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» возьмут реванш у «пчел»?
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