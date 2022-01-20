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    «Рома» — «Лечче». Прогноз, ставка (к. 5.00) на футбол, Кубок Италии, 20 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Лечче»
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    Жозе Моуринью
    20 января в Риме на Олимпийском стадионе «Рома» примет «Лечче» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало — в 23:00 по мск. «Рома» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 20 Января 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 23:00 Лечче Лечче
  • Лечче
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    «Рома»

    К этому поединку «Рома» подходит после домашней минимальной виктории над «Кальяри» 1:0 в рамках Серии А. Перед этим же она имела 3-матчевую безвыигрышную серию.

    В этот период римский клуб раз сыграл вничью и потерпел два фиаско. В турнирной таблице чемпионата Италии он делит шестое место с «Фиорентиной», отставая от пятой строки на пять баллов.

    Коэффициенты матча Рома — Лечче

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 8.60
  • Ставка
    •

    «Волки» только с этого раунда начинают свой путь в Кубке страны. Стоит отметить, что два прошлых похода они завершили на первой же своей стадии.

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    В позапрошлом году «Ромы» была выбита «Ювентусом», проиграв ему в Турине 1:3, а в прошлом сезоне она сенсационно на своей территории потерпела разгромное фиаско от «Специи» — 0:3.

    «Лечче»

    «Лечче» в этом сезоне выступает в Серии Б, где ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент команда находится в зоне плей-офф.

    «Салентианцы» за последние 19 игр с учетом всех турниров потерпели лишь одно фиаско, уступив в рамках чемпионата страны в гостях 0:1 «Пизе», лидирующей сейчас во втором итальянском дивизионе.

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    • Коллектив в текущем кубковом розыгрыше смог преодолеть уже два этапа, каждый раз побеждая в гостях. В 1/32 финала он обыграл 3:1 «Парму», а на предыдущей стадии справился со «Специей» 2:0.

    Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2019/20. И тогда в рамках Серии «Рома» дважды одолела «Лечче» — 4:0 и 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ромы» — 1.36, победа «Лечче» — 8.90, ничья — 5.00.

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    Проход: «Ромы» — 1.16; «Лечче» — 5.30.

    «Рома», скорее всего, на этот матч выставит ближайший резерв. Данное обстоятельство может помочь «Лечче», который вполне может выстоять, ну хотя бы в основное время.

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    «Рома» — «Лечче»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 20.01.2022. Прогнозы на футбол. В основное время победитель не будет определен
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