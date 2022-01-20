20 января в Риме на Олимпийском стадионе «Рома» примет «Лечче» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало — в 23:00 по мск. «Рома» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

К этому поединку «Рома» подходит после домашней минимальной виктории над «Кальяри» 1:0 в рамках Серии А. Перед этим же она имела 3-матчевую безвыигрышную серию.

В этот период римский клуб раз сыграл вничью и потерпел два фиаско. В турнирной таблице чемпионата Италии он делит шестое место с «Фиорентиной», отставая от пятой строки на пять баллов.

Коэффициенты матча Рома — Лечче 1 1.33 X 5.40 2 8.60 Ставка

«Волки» только с этого раунда начинают свой путь в Кубке страны. Стоит отметить, что два прошлых похода они завершили на первой же своей стадии.

Все прогнозы на футбол

В позапрошлом году «Ромы» была выбита «Ювентусом», проиграв ему в Турине 1:3, а в прошлом сезоне она сенсационно на своей территории потерпела разгромное фиаско от «Специи» — 0:3.

«Лечче»

«Лечче» в этом сезоне выступает в Серии Б, где ведет борьбу за повышение в классе. На текущий момент команда находится в зоне плей-офф.

«Салентианцы» за последние 19 игр с учетом всех турниров потерпели лишь одно фиаско, уступив в рамках чемпионата страны в гостях 0:1 «Пизе», лидирующей сейчас во втором итальянском дивизионе.

Коллектив в текущем кубковом розыгрыше смог преодолеть уже два этапа, каждый раз побеждая в гостях. В 1/32 финала он обыграл 3:1 «Парму», а на предыдущей стадии справился со «Специей» 2:0.

Последний раз между собой эти клубы играли в сезоне 2019/20. И тогда в рамках Серии «Рома» дважды одолела «Лечче» — 4:0 и 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ромы» — 1.36, победа «Лечче» — 8.90, ничья — 5.00.

Проход: «Ромы» — 1.16; «Лечче» — 5.30.

«Рома», скорее всего, на этот матч выставит ближайший резерв. Данное обстоятельство может помочь «Лечче», который вполне может выстоять, ну хотя бы в основное время.