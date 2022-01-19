«Брентфорд» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках перенесенного матча 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 января, начало — в 23:00 мск. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» занимает 14-е место в таблице АПЛ после 21-го тура, в которых набрал 23 очка.

«Брентфорд» неудачно провел недавние матчи. На прошлой неделе команда Томаса Франка потерпела крупные поражения от «Саутгемптона» (1:4) и «Ливерпуля» (0:3).

Коэффициенты матча Брентфорд — Манчестер Юнайтед 1 4.60 X 3.45 2 1.85 Ставка

Хотя начинался январь не так уж и плохо. Сначала «Брентфорд» выиграла на своем поле у «Астон Виллы», а потом разгромил в Кубке Англии «Порт Вейл».

Все прогнозы на АПЛ

«Брентфорд» выиграл три из четырех предыдущих матчей АПЛ на своем поле.

Исключением на этом отрезке стала лишь встреча с «Манчестер Сити», в которой новичок лиги уступил со счетом 0:1.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 20-ти матчах 32 очка.

На прошлой неделе «МЮ» дважды играл с «Астон Виллой». Первая встреча, которая состоялась в рамках Кубка Англии, завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 1:0. Хотя по игре клуб из Бирмингема абсолютно ни в чем не уступал команде Ральфа Рангника.

А в минувшую субботу команды сыграли вничью на поле «Астон Виллы» — 2:2. При этом «МЮ» вел 2:0, но позволил сопернику отыграться в конце второго тайма.

Обе игры пропустил Криштиану Роналду. У португальца были проблемы с мышцами бедра. На данный момент неизвестно, сыграет ли он против «Брентфорда».

Три из четырех предыдущих матчей «МЮ» в гостях завершились вничью.

Прогноз и ставка

На «Брентфорд» в этом матче можно поставить за 5.05, ничью букмекеры предлагают 3.82, а победу «МЮ» — за 1.77.

«МЮ» по-прежнему очень уязвим. Несмотря на то, что в последнее время у нее были матчи, в основном, против середняков, команда Ральфа Рангника все равно мучилась. На данный момент можно сказать, что немцу не удалось улучшить игру «МЮ».

Ставка — обе команды забьют за 1.78.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.26.