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    «МЮ» потеряет очки на поле «Брентфорда»?

    «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз, ставки (к. 2.26) на футбол, АПЛ, 19 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»
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    Три из четырех предыдущих матчей «МЮ» в гостях завершились вничью
    «Брентфорд» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках перенесенного матча 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 января, начало — в 23:00 мск. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Января 2022 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 23:00 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» занимает 14-е место в таблице АПЛ после 21-го тура, в которых набрал 23 очка.

    «Брентфорд» неудачно провел недавние матчи. На прошлой неделе команда Томаса Франка потерпела крупные поражения от «Саутгемптона» (1:4) и «Ливерпуля» (0:3).

    Коэффициенты матча Брентфорд — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 4.60
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 1.85
  • Ставка
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    Хотя начинался январь не так уж и плохо. Сначала «Брентфорд» выиграла на своем поле у «Астон Виллы», а потом разгромил в Кубке Англии «Порт Вейл».

    Все прогнозы на АПЛ

    «Брентфорд» выиграл три из четырех предыдущих матчей АПЛ на своем поле.
    Исключением на этом отрезке стала лишь встреча с «Манчестер Сити», в которой новичок лиги уступил со счетом 0:1.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 20-ти матчах 32 очка.

    На прошлой неделе «МЮ» дважды играл с «Астон Виллой». Первая встреча, которая состоялась в рамках Кубка Англии, завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 1:0. Хотя по игре клуб из Бирмингема абсолютно ни в чем не уступал команде Ральфа Рангника.

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    • А в минувшую субботу команды сыграли вничью на поле «Астон Виллы» — 2:2. При этом «МЮ» вел 2:0, но позволил сопернику отыграться в конце второго тайма.

    Обе игры пропустил Криштиану Роналду. У португальца были проблемы с мышцами бедра. На данный момент неизвестно, сыграет ли он против «Брентфорда».

    Три из четырех предыдущих матчей «МЮ» в гостях завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Брентфорд» в этом матче можно поставить за 5.05, ничью букмекеры предлагают 3.82, а победу «МЮ» — за 1.77.

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    «МЮ» по-прежнему очень уязвим. Несмотря на то, что в последнее время у нее были матчи, в основном, против середняков, команда Ральфа Рангника все равно мучилась. На данный момент можно сказать, что немцу не удалось улучшить игру «МЮ».

    Ставка — обе команды забьют за 1.78.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.26.

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    «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 19.01.2022. Прогнозы на футбол. «МЮ» потеряет очки на поле «Брентфорда»?
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