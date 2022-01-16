«Аугсбург»
«Аугсбург» сейчас сражается за выживание. На текущий момент команда занимает стыковое 16 место.
Правда, плотность в турнирной таблице высокая, и пару удачных матчей может поднять команду в район середины.
Коэффициенты матча Аугсбург — Айнтрахт Ф
В предыдущем туре «Аугсбург» не смог набрать очки. На выезде команда не устояла перед натиском «Хоффенхайма» (3:1).
Против франкфуртцев «Аугсбург» в последние годы играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков команда уступила трижды при одном поражении.
«Айнтрахт»
Нынешний сезон для «Айнтрахта» Ф проходит под знаком борьбы за выход в еврокубки. Однако на данный момент команда занимает лишь 8 место.
Вот только с атакой у команды не ладится: забито всего 29 мячей в 18 матчах. Причем 6 их них записал в свой актив колумбиец Рафаэль Борре.
К слову, в минувшем туре «Айнтрахт» Ф имел все шансы на победу, но в итоге упустил даже ничью. Ведя 2:0. Команда уступила дортмундцам (2:3).
Разумеется, выезд в Аугсбург рассматривается, как шанс реабилитироваться за последнюю неудачу. Да и пора бы франкфуртцам подниматься в первую пятерку.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 2.15, на ничью за 3.50, а на «Аугсбург» — за 3.30.
«Аугсбург» крайне нестабилен, к тому же неудачно играет с франкфуртцами.
«Айнтрахт»
Атака во главе с Филипом Костичем наверняка прорвет оборону хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 2.15.