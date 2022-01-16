«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» сейчас сражается за выживание. На текущий момент команда занимает стыковое 16 место.

Правда, плотность в турнирной таблице высокая, и пару удачных матчей может поднять команду в район середины.

Коэффициенты матча Аугсбург — Айнтрахт Ф 1 3.40 X 3.40 2 2.15 Ставка

В предыдущем туре «Аугсбург» не смог набрать очки. На выезде команда не устояла перед натиском «Хоффенхайма» (3:1).

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Против франкфуртцев «Аугсбург» в последние годы играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков команда уступила трижды при одном поражении.

«Айнтрахт»

Нынешний сезон для «Айнтрахта» Ф проходит под знаком борьбы за выход в еврокубки. Однако на данный момент команда занимает лишь 8 место.

Вот только с атакой у команды не ладится: забито всего 29 мячей в 18 матчах. Причем 6 их них записал в свой актив колумбиец Рафаэль Борре.

К слову, в минувшем туре «Айнтрахт» Ф имел все шансы на победу, но в итоге упустил даже ничью. Ведя 2:0. Команда уступила дортмундцам (2:3).

Разумеется, выезд в Аугсбург рассматривается, как шанс реабилитироваться за последнюю неудачу. Да и пора бы франкфуртцам подниматься в первую пятерку.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 2.15, на ничью за 3.50, а на «Аугсбург» — за 3.30.

«Аугсбург» крайне нестабилен, к тому же неудачно играет с франкфуртцами.

«Айнтрахт» до поражения в минувшем туре имел трехматчевую победную серию .

Атака во главе с Филипом Костичем наверняка прорвет оборону хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 2.15.