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    «Айнтрахт» возьмет три очка?

    «Аугсбург» — «Айнтрахт». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Бундеслига, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Айнтрахт»
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    Филип Костич
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Ф в рамках 19-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 января, начало — в 17:30 мск. «Аугсбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Января 2022 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 17:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» сейчас сражается за выживание. На текущий момент команда занимает стыковое 16 место.

    Правда, плотность в турнирной таблице высокая, и пару удачных матчей может поднять команду в район середины.

    Коэффициенты матча Аугсбург — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.15
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре «Аугсбург» не смог набрать очки. На выезде команда не устояла перед натиском «Хоффенхайма» (3:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Против франкфуртцев «Аугсбург» в последние годы играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков команда уступила трижды при одном поражении.

    «Айнтрахт»

    Нынешний сезон для «Айнтрахта» Ф проходит под знаком борьбы за выход в еврокубки. Однако на данный момент команда занимает лишь 8 место.

    Вот только с атакой у команды не ладится: забито всего 29 мячей в 18 матчах. Причем 6 их них записал в свой актив колумбиец Рафаэль Борре.

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    • К слову, в минувшем туре «Айнтрахт» Ф имел все шансы на победу, но в итоге упустил даже ничью. Ведя 2:0. Команда уступила дортмундцам (2:3).

    Разумеется, выезд в Аугсбург рассматривается, как шанс реабилитироваться за последнюю неудачу. Да и пора бы франкфуртцам подниматься в первую пятерку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Айнтрахт» Ф за 2.15, на ничью за 3.50, а на «Аугсбург» — за 3.30.

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    «Аугсбург» крайне нестабилен, к тому же неудачно играет с франкфуртцами.

    «Айнтрахт» до поражения в минувшем туре имел трехматчевую победную серию.

    Атака во главе с Филипом Костичем наверняка прорвет оборону хозяев. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Ф с коэффициентом 2.15.

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    «Аугсбург» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» возьмет три очка?
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