«Салернитана»
«Салернитана» находится на последнем 20 месте в Серии А. Такая негативная диспозиция команды не сулит ничего хорошего.
Впрочем, клуб из Салерно изначально считался главным андердогом чемпионата. К тому же сейчас травмирован Франк Рибери, на опыт которого был едва ли не главный расчет.
Коэффициенты матча Салернитана — Лацио
Вот только атакует «Салернитана» хуже всех в лиге (13 голов). При этом оборона команды также худшая в Серии А — 43 пропущенных мяча.
В предыдущем своем поединке команда наконец-то добыла победу. На выезде «Салернитана» разобралась с «Вероной» (1:2).
«Лацио»
Лациале традиционно не блещут стабильностью. Нынешнее 8 место, конечно, слишком низким не назовешь, однако цели у клуба более амбициозные.
При весьма неплохой атаке, оборона «Лацио» не так надежна, как хотелось бы. Отдельно стоит отметить Чиро Иммобиле, настрелявшего уже 15 мячей.
К слову, в минувшем туре «Лацио» дал бой лидеру. Правда, в итоге римляне уступили «Интеру» (2:1).
Особенно чувствительной для римлян выглядит потеря Франческо Ачерби. Ведущий защитник лациале травмирован.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.45, на ничью за 4.20, а на «Салернитану» — за 7.00.
«Салернитана» слишком часто пропускает в свои ворота.
Римляне выглядят значительно сильнее аутсайдера Серии А. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.