ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко прихлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей Даниэль ФаркеФарке способен начать новую эру в «Краснодаре» Хави«Барселона» возрождается, но «Реал» пока еще сильнее
  • 06:05
    • Стали известны составы на Матч звезд НХЛ-2022
  • 00:44
    • «Ливерпуль» не смог забить «Арсеналу» в Кубке лиги, играя в большинстве
  • 23:55
    • «Атлетик» смог отыграться и победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
  • 23:10
    • Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы
    Все новости спорта

    «Лацио» быстро продавит аутсайдера?

    «Салернитана» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Серия А, 15 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Салернитана Прогнозы на Лацио Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Лацио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чиро Иммобиле
    «Салернитана» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 января, начало — в 20:00 мск. «Салернитана» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 15 Января 2022 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 20:00 Лацио Лацио
  • Рим
    •

    «Салернитана»

    «Салернитана» находится на последнем 20 месте в Серии А. Такая негативная диспозиция команды не сулит ничего хорошего.

    Впрочем, клуб из Салерно изначально считался главным андердогом чемпионата. К тому же сейчас травмирован Франк Рибери, на опыт которого был едва ли не главный расчет.

    Коэффициенты матча Салернитана — Лацио

  • 1
  • 7.00
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.48
  • Ставка
    •

    Вот только атакует «Салернитана» хуже всех в лиге (13 голов). При этом оборона команды также худшая в Серии А — 43 пропущенных мяча.

    Все прогнозы на Серию А

    В предыдущем своем поединке команда наконец-то добыла победу. На выезде «Салернитана» разобралась с «Вероной» (1:2).

    «Лацио»

    Лациале традиционно не блещут стабильностью. Нынешнее 8 место, конечно, слишком низким не назовешь, однако цели у клуба более амбициозные.

    При весьма неплохой атаке, оборона «Лацио» не так надежна, как хотелось бы. Отдельно стоит отметить Чиро Иммобиле, настрелявшего уже 15 мячей.

  • Влахович вырос до топ-уровня. Где он может продолжить карьеру?
  • Шесть вариантов для форварда сборной Сербии
  • 12/01/2022

    • К слову, в минувшем туре «Лацио» дал бой лидеру. Правда, в итоге римляне уступили «Интеру» (2:1).

    Особенно чувствительной для римлян выглядит потеря Франческо Ачерби. Ведущий защитник лациале травмирован.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.45, на ничью за 4.20, а на «Салернитану» — за 7.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Салернитана» слишком часто пропускает в свои ворота.

    Лациале твердо намерены подняться в зону еврокубков, и побеждать аутсайдера просто обязаны.

    Римляне выглядят значительно сильнее аутсайдера Серии А. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Броади — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Опелка — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бадоса — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карацев — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сенегал — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Марокко — Коморские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Малави — Зимбабве
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Йени Малатьяспор — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бешикташ — Газишехир Газиантеп
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Габон — Гана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Зволле — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салернитана» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» быстро продавит аутсайдера?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры