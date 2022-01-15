«Салернитана» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 января, начало — в 20:00 мск. «Салернитана» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

«Салернитана» находится на последнем 20 месте в Серии А. Такая негативная диспозиция команды не сулит ничего хорошего.

Впрочем, клуб из Салерно изначально считался главным андердогом чемпионата. К тому же сейчас травмирован Франк Рибери, на опыт которого был едва ли не главный расчет.

Коэффициенты матча Салернитана — Лацио 1 7.00 X 4.40 2 1.48 Ставка

Вот только атакует «Салернитана» хуже всех в лиге (13 голов). При этом оборона команды также худшая в Серии А — 43 пропущенных мяча.

Все прогнозы на Серию А

В предыдущем своем поединке команда наконец-то добыла победу. На выезде «Салернитана» разобралась с «Вероной» (1:2).

«Лацио»

Лациале традиционно не блещут стабильностью. Нынешнее 8 место, конечно, слишком низким не назовешь, однако цели у клуба более амбициозные.

При весьма неплохой атаке, оборона «Лацио» не так надежна, как хотелось бы. Отдельно стоит отметить Чиро Иммобиле, настрелявшего уже 15 мячей.

К слову, в минувшем туре «Лацио» дал бой лидеру. Правда, в итоге римляне уступили «Интеру» (2:1).

Особенно чувствительной для римлян выглядит потеря Франческо Ачерби. Ведущий защитник лациале травмирован.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.45, на ничью за 4.20, а на «Салернитану» — за 7.00.

«Салернитана» слишком часто пропускает в свои ворота.

Лациале твердо намерены подняться в зону еврокубков , и побеждать аутсайдера просто обязаны.

Римляне выглядят значительно сильнее аутсайдера Серии А. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» в 1 тайме с коэффициентом 2.00.