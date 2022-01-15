«Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 января, начало — в 18:00 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» в нынешнем сезоне борется за выход в АПЛ. Правда, сейчас команда находится в зоне плей-офф, точнее на 5 месте.

В предыдущем туре Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс» выиграл. На выезде «рейнджеры» переиграли «Бирмингем» (1:2).

Более того, «Куинз Парк Рейнджерс» еще и прошел в следующий раунд Кубка Англии. Скромный «Ротерхэм» был обыгран лишь в серии пенальти.

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С «Вест Бромвичем» команда традиционно играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков «КПР» проиграл четырежды при одной ничьей.

«Вест Бромвич»

Эта команда прогнозируемо борется за возвращение в элиту английского футбола. Вот только получается это у «Вест Бромвича» не так успешно — 4 место в Чемпионшипе на данный момент.

Правда, оборона команды — ее главная сила. В 25 матчах она дала сбой лишь 19 раз, что, наряду с «Фулхэмом», является лучшим показателем в лиге.

К слову, в минувшем туре «Вест Бромвич» не смог переиграть «Кардифф» (1:1). После того команда вылетела из Кубка Англии от «Брайтона» (1:2).

Между тем, «Вест Бромвич» все еще надеется попасть в зону прямого повышения в классе. Отрыв от нее составляет 6 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.40.

«Куинз Парк Рейнджерс» в последние годы крайне сложно играет с «Вест Бромвичем» .

«Дрозды» намерены побороться за одно из двух первых мест, так что будут активно атаковать.

Гости смотрятся мощнее, к тому же регулярно обыгрывают «рейнджеров». Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Бромвича» с коэффициентом 2.10.