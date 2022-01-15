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    «Дрозды» традиционно одолеют «КПР»?

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Чемпионшип, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич»
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    Валерьен Исмаэль
    «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 января, начало — в 18:00 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 15 Января 2022 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» в нынешнем сезоне борется за выход в АПЛ. Правда, сейчас команда находится в зоне плей-офф, точнее на 5 месте.

    В предыдущем туре Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс» выиграл. На выезде «рейнджеры» переиграли «Бирмингем» (1:2).

    Более того, «Куинз Парк Рейнджерс» еще и прошел в следующий раунд Кубка Англии. Скромный «Ротерхэм» был обыгран лишь в серии пенальти.

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    С «Вест Бромвичем» команда традиционно играет крайне неудачно. Из пяти последних очных поединков «КПР» проиграл четырежды при одной ничьей.

    «Вест Бромвич»

    Эта команда прогнозируемо борется за возвращение в элиту английского футбола. Вот только получается это у «Вест Бромвича» не так успешно — 4 место в Чемпионшипе на данный момент.

    Правда, оборона команды — ее главная сила. В 25 матчах она дала сбой лишь 19 раз, что, наряду с «Фулхэмом», является лучшим показателем в лиге.

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    • К слову, в минувшем туре «Вест Бромвич» не смог переиграть «Кардифф» (1:1). После того команда вылетела из Кубка Англии от «Брайтона» (1:2).

    Между тем, «Вест Бромвич» все еще надеется попасть в зону прямого повышения в классе. Отрыв от нее составляет 6 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Бромвич» за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Куинз Парк Рейнджерс» — за 3.40.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» в последние годы крайне сложно играет с «Вест Бромвичем».

    «Дрозды» намерены побороться за одно из двух первых мест, так что будут активно атаковать.

    Гости смотрятся мощнее, к тому же регулярно обыгрывают «рейнджеров». Наши прогноз и ставка — Победа «Вест Бромвича» с коэффициентом 2.10.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. «Дрозды» традиционно одолеют «КПР»?
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