ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рюдигер принес победу «Челси»«Челси» громко прихлопнул надежды «Тоттенхэма» на трофей Хави«Барселона» возрождается, но «Реал» пока еще сильнее Даниэль ФаркеФарке способен начать новую эру в «Краснодаре»
  • 00:44
    • «Ливерпуль» не смог забить «Арсеналу» в Кубке лиги, играя в большинстве
  • 23:55
    • «Атлетик» смог отыграться и победил «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
  • 23:10
    • Мишина и Галлямов выиграли чемпионат Европы
  • 22:34
    • «Фиорентина» прошла «Наполи» в нелёгком матче 1/8 Кубка Италии
  • 21:55
    • СКА обыграл дома «Сочи»
  • 18:06
    • Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы с мировым рекордом
    Все новости спорта

    Сможет ли «Челси» остановить «Манчестер Сити»?

    «Манчестер Сити — Челси». Прогноз (к. 3.32) и ставки на чемпионат Англии 15 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Челси Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити — Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити» выиграл 14 из 15 последних матчей
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Челси» в 22-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 15 января, начало — в 15:30 мск. «Манчестер Сити — Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Января 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 15:30 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Манчестер СитиКто победит?Челси Назови победителя и получи беспроигрышную ставку 1000 рублей на матч

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает первое место в таблице АПЛ после 21 сыгранного матча, в которых набрал 53 очка.

    Независимо от того, как завершится предстоящая игра, вопрос с победителем в текущем сезоне практически решен. Сложно представить, что «Ман Сити» позволит кому-то обогнать себя. Теоретические шансы остаются только у «Челси» и «Ливерпуля», но для этого «горожанам» надо терять очки в каждом втором матче, что абсолютно нереально.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Челси

  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.40
  • Ставка!
    •
  • 1
  • 1.73
  • X
  • 4.09
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Сити» выиграл 14 из 15 последних матчей. Единственным исключением стала лишь встреча с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, которая уже ни на что не влияла.

    Все прогнозы на АПЛ

    В начале января команда Хосепа Гвардиолы одержала победу над лондонским «Арсеналом», после чего легко выиграла у «Суиндон Таун» в Кубке Англии.

    «Челси»

    «Челси» находится на второй строчке в таблице, набрав в 21-м матче 43. Отставание от «Ман Сити» составляет 10 очков.

    Судя по всему, в текущем чемпионате «Челси» теперь придется сконцентрироваться на том, чтобы не выпасть из топ-4.

    Беспроигрышная серия команда Томаса Тухеля составляет уже 11 матчей. Но этот отрезок все равно сложно назвать идеальным. Несколько раз «Челси» сыграл вничью с командами, в матчах с которыми должен был уверенно побеждать. В итоге эти потери, скорее всего, помешают «синим» бороться за чемпионский титул.

  • Десять главных интриг топ-5 европейских лиг
  • Чем интересна вторая часть сезона?
  • 12/01/2022

    • При этом в январе «Челси» уже успел уйти от поражения в невероятном матче с «Ливерпулем» (2:2), дважды выиграть у «Тоттенхэма» в Кубке лиги и разгромить «Честерфилд» в Кубке Англии.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Челси» — за 5.25.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Ман Сити» откровенно мучился в прошлом сезоне в матчах против «Челси», в том числе в финале Лиги чемпионов. Но, судя по всему, Гвардиола понял, как надо играть против Тухеля.

    В конце сентября «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Челси». Тогда все решил один гол, автором которого стал Габриэл Жезус, но по качеству игры «горожане» серьезно превзошли соперника.

    Возможно, «Челси» удастся забить на поле лидера и действующего чемпиона, но итоговый счет, скорее всего, расстроит Тухеля.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 3.32.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Каролина — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милуоки — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Крейчикова — Контавейт
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Денвер — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Броади — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Опелка — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бадоса — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карацев — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сенегал — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити — Челси»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Челси» остановить «Манчестер Сити»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры