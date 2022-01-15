«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Челси» в 22-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 15 января, начало — в 15:30 мск. «Манчестер Сити — Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает первое место в таблице АПЛ после 21 сыгранного матча, в которых набрал 53 очка.

Независимо от того, как завершится предстоящая игра, вопрос с победителем в текущем сезоне практически решен. Сложно представить, что «Ман Сити» позволит кому-то обогнать себя. Теоретические шансы остаются только у «Челси» и «Ливерпуля», но для этого «горожанам» надо терять очки в каждом втором матче, что абсолютно нереально.

«Манчестер Сити» выиграл 14 из 15 последних матчей. Единственным исключением стала лишь встреча с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, которая уже ни на что не влияла.

Все прогнозы на АПЛ

В начале января команда Хосепа Гвардиолы одержала победу над лондонским «Арсеналом», после чего легко выиграла у «Суиндон Таун» в Кубке Англии.

«Челси»

«Челси» находится на второй строчке в таблице, набрав в 21-м матче 43. Отставание от «Ман Сити» составляет 10 очков.

Судя по всему, в текущем чемпионате «Челси» теперь придется сконцентрироваться на том, чтобы не выпасть из топ-4.

Беспроигрышная серия команда Томаса Тухеля составляет уже 11 матчей . Но этот отрезок все равно сложно назвать идеальным. Несколько раз «Челси» сыграл вничью с командами, в матчах с которыми должен был уверенно побеждать. В итоге эти потери, скорее всего, помешают «синим» бороться за чемпионский титул.

При этом в январе «Челси» уже успел уйти от поражения в невероятном матче с «Ливерпулем» (2:2), дважды выиграть у «Тоттенхэма» в Кубке лиги и разгромить «Честерфилд» в Кубке Англии.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Челси» — за 5.25.

«Ман Сити» откровенно мучился в прошлом сезоне в матчах против «Челси», в том числе в финале Лиги чемпионов. Но, судя по всему, Гвардиола понял, как надо играть против Тухеля.

В конце сентября «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Челси». Тогда все решил один гол, автором которого стал Габриэл Жезус, но по качеству игры «горожане» серьезно превзошли соперника.

Возможно, «Челси» удастся забить на поле лидера и действующего чемпиона, но итоговый счет, скорее всего, расстроит Тухеля.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 3.32.