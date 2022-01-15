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    Островитяне выйдут в четвертьфинал

    «Мальорка» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Кубок Испании, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Эспаньол»
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    Абдон Пратс
    В рамках 1/8 финала Кубка Испании «Мальорка» на своем поле примет «Эспаньол». Встреча состоится 15 января, начало — в 18:00 по мск. «Мальорка» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 15 Января 2022 года
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    «Мальорка»

    «Мальорка» в этом розыгрыше Кубка Испании преодолела уже три этапа, пропустив за все это время лишь один гол. На первых двух раундах она не имела проблем с коллективам из низших лиг.

    А на предыдущей стадии «киноварным» пришлось потрудиться с «Эйбаром», представляющий Сегунду. Островитяне первыми пропустили и долго проигрывали, но в концовке смогли переломит ход поединка -2:1.

    В чемпионате же Испании команда уступила в последних трех встречах. Одно из этих фиаско состоялось накануне на выезде от «Леванте» 0:2, который тем самым добыл свою первую победу в сезоне.

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    В турнирной таблице Примеры «Мальорка» после 20 туров разместилась на 15 позиции, имея на своем счету 20 очков. От зоны вылета она оторвалась лишь на два пункта.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» этот сезон также приводит в элите испанского футбола, где на текущий момент идет на 11 месте, опережая своего предстоящего противника на шесть баллов.

    К данному поединку «попугаи» подходят после домашнего фиаско от «Эльче» со счетом 1:2. Стоит отметить, что данное поражение стало для них вторым за последние три встречи Примеры.

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    • Что касается Кубка Испании, тот там каталонцы преодолели те же три раунда, каждый раз выигрывая не особо убедительно. На первых двух стадиях они одолели клубы из низов — 2:1 и 3:2.

    На предыдущем же этапе «Эспаньол» прошел «Понферрадину» из Сегунды, выиграв только в серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1.

    В первом круге Примеры «Мальорка» дома одолела «Эспаньол» 1:0. Всего же за последние пять домашних встреч островитяне четырежды обыгрывали «попугаев» при одном фиаско.

    Прогноз и ставка на «Мальорка» — «Эспаньол»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальорки» — 2.57, победа «Эспаньола» — 3.04, ничья — 3.04.

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    Проход: «Мальорки» — 1.81; «Эспаньола» — 2.00.

    «Мальорка» на своем поле удачно играет против каталонцев, выиграв четыре игры из пяти. Так что от данного противостоянии мы ожидаем прохода хозяев.

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    «Мальорка» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Островитяне выйдут в четвертьфинал
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