В Яунде во втором туре группового этапа КАН-2021 сборная Марокко сыграет против команды Коморских островов. Игра начнется в 19:00 по мск. Марокко — Коморские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Марокко

На Кубок Африки сборная Марокко отобралась без проблем, выиграв свой квартет, оторвавшись от ближайшего конкурента на пять очков.

Также «атласские львы» легко преодолели второй этап отбора ЧМ-2022, выиграв все поединки данной стадии и уверенно прошли в следующий раунд.

В первом туре КАН-2021 марокканцы не без проблем выиграли у сборной Ганы. В данном противостоянии все решил один гол, который был проведен за семь минут до конца поединка.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что сборная Марокко за последние 14 игр выиграла 13 из них. Единственная неудача в этот период случилась с командой в четвертьфинале Кубка арабских наций, где она уступила Алжиру в серии послематчевых пенальти.

Коморские острова

На свой дебютный Кубок Африки сборная Коморских островов пробились благодаря тому, что заняли второе место в группе, опередив такие сборные как Кения и Того, но проиграла борьбу Египту.

Что касается борьбы за путевку на ЧМ-2022, тот там островитяне выбыли еще на первом этапе, проиграв сборной Того.

В составе Коморских островов нет известных игроков, но многие выступают в различных французских клубах. Еще можно выделить форварда «Црвены Звезды» Эль Фарду.

Данное соревнование Коморы начали с минимального фиаско от Габона 0:1. Единственный гол в этом сражении был забит еще в первой половине первого тайма.

Между собой эти сборные провели два поединка. Один из них выиграли марокканцы, а еще в одном матче была ничья.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Марокко предлагают — 1.23.

На викторию Коморских островов дают — 22.00, ничья оценена — в 4.50.

Островитяне заметно в классе уступают марокканцам, поэтому изберут против них только сугубо оборонительную тактику. Наверняка коморцы много не пропустят, но забить вряд ли смогу. В общем, здесь ожидаем победы фаворита без пропущенного мяча.