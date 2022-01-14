ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниэль ФаркеФарке способен начать новую эру в «Краснодаре» Душан ВлаховичВлахович вырос до топ-уровня. Где он может продолжить карьеру? «Манчестер Сити» уверенно лидирует в АПЛДесять главных интриг топ-5 европейских лиг
  • 01:43
    • Мишина и Галямов выиграли короткую программу на чемпионате Европы в Таллине
  • 01:36
    • Гол Санчеса в овертайме принес «Интеру» Суперкубок Италии
  • 01:14
    • «Вест Хэм» обыграл «Норвич» и вышел на 4 место в таблице АПЛ
  • 00:58
    • Галыгин и Кравченко разыграют «Гелендваген» в финале «Новогоднего Драйва» Olimpbet
  • 00:39
    • «Реал» выиграл у «Барселоны» и вышел в финал Суперкубка Испании
  • 21:12
    • КХЛ объявила о приостановке сезона из-за коронавируса
  • 00:48
    • «Челси» одержал вторую победу над «Тоттенхэмом» в Кубке лиги
    Все новости спорта

    «Атласские львы» одолеют островитян «всухую»

    Марокко — Коморские острова. Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, Кубок африканских наций, 14 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Африки-2021 Прогнозы на сборную Марокко Календарь Кубка Африки
    Прогноз и ставки на Марокко — Коморские острова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Закария Абухляль
    В Яунде во втором туре группового этапа КАН-2021 сборная Марокко сыграет против команды Коморских островов. Игра начнется в 19:00 по мск. Марокко — Коморские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Марокко

    На Кубок Африки сборная Марокко отобралась без проблем, выиграв свой квартет, оторвавшись от ближайшего конкурента на пять очков.

    Также «атласские львы» легко преодолели второй этап отбора ЧМ-2022, выиграв все поединки данной стадии и уверенно прошли в следующий раунд.

    В первом туре КАН-2021 марокканцы не без проблем выиграли у сборной Ганы. В данном противостоянии все решил один гол, который был проведен за семь минут до конца поединка.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что сборная Марокко за последние 14 игр выиграла 13 из них. Единственная неудача в этот период случилась с командой в четвертьфинале Кубка арабских наций, где она уступила Алжиру в серии послематчевых пенальти.

    Коморские острова

    На свой дебютный Кубок Африки сборная Коморских островов пробились благодаря тому, что заняли второе место в группе, опередив такие сборные как Кения и Того, но проиграла борьбу Египту.

    Что касается борьбы за путевку на ЧМ-2022, тот там островитяне выбыли еще на первом этапе, проиграв сборной Того.

  • Трансферный дайджест. 4-10 января
  • Куда уйдет Погба, сколько «Ливерпуль» готов платить Гави, кто уверен в подписании Холанна и другие трансферные новости последних дней
  • 10/01/2022

    • В составе Коморских островов нет известных игроков, но многие выступают в различных французских клубах. Еще можно выделить форварда «Црвены Звезды» Эль Фарду.

    Данное соревнование Коморы начали с минимального фиаско от Габона 0:1. Единственный гол в этом сражении был забит еще в первой половине первого тайма.

    Между собой эти сборные провели два поединка. Один из них выиграли марокканцы, а еще в одном матче была ничья.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Марокко предлагают — 1.23.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию Коморских островов дают — 22.00, ничья оценена — в 4.50.

    Островитяне заметно в классе уступают марокканцам, поэтому изберут против них только сугубо оборонительную тактику. Наверняка коморцы много не пропустят, но забить вряд ли смогу. В общем, здесь ожидаем победы фаворита без пропущенного мяча.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Карацев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Чикаго — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аризона — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Автомобилист — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Камерун — Эфиопия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Витязь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фамаликан — Белененсеш
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кабо-Верде — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Марокко — Коморские острова: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на футбол. «Атласские львы» одолеют островитян «всухую»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры