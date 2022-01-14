Марокко
На Кубок Африки сборная Марокко отобралась без проблем, выиграв свой квартет, оторвавшись от ближайшего конкурента на пять очков.
Также «атласские львы» легко преодолели второй этап отбора ЧМ-2022, выиграв все поединки данной стадии и уверенно прошли в следующий раунд.
В первом туре КАН-2021 марокканцы не без проблем выиграли у сборной Ганы. В данном противостоянии все решил один гол, который был проведен за семь минут до конца поединка.
Стоит отметить, что сборная Марокко за последние 14 игр выиграла 13 из них. Единственная неудача в этот период случилась с командой в четвертьфинале Кубка арабских наций, где она уступила Алжиру в серии послематчевых пенальти.
Коморские острова
На свой дебютный Кубок Африки сборная Коморских островов пробились благодаря тому, что заняли второе место в группе, опередив такие сборные как Кения и Того, но проиграла борьбу Египту.
Что касается борьбы за путевку на ЧМ-2022, тот там островитяне выбыли еще на первом этапе, проиграв сборной Того.
В составе Коморских островов нет известных игроков, но многие выступают в различных французских клубах. Еще можно выделить форварда «Црвены Звезды» Эль Фарду.
Данное соревнование Коморы начали с минимального фиаско от Габона 0:1. Единственный гол в этом сражении был забит еще в первой половине первого тайма.
Между собой эти сборные провели два поединка. Один из них выиграли марокканцы, а еще в одном матче была ничья.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Марокко предлагают — 1.23.
На викторию Коморских островов дают — 22.00, ничья оценена — в 4.50.
Островитяне заметно в классе уступают марокканцам, поэтому изберут против них только сугубо оборонительную тактику. Наверняка коморцы много не пропустят, но забить вряд ли смогу. В общем, здесь ожидаем победы фаворита без пропущенного мяча.