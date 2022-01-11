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    На этот раз «Фулхэм» постарается не проиграть

    «Рединг» — «Фулхэм». Прогноз (к. 2.55) и ставки на футбол, Чемпионшип, 11 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Фулхэм»
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    Александар Митрович
    Матч 25 тура чемпионата Англии между «Редингом» и «Фулхэмом» состоится 11 января на «Селект Кар Лизинг Стэдиум». Начало в 23:00 мск. «Рединг» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рединг»

    Клуб очень близок к зоне вылета. Сейчас он находится на расстоянии трех пунктов от нее. «Рединг» имеет 22 очка и с него сняли 6 баллов. Хотя победами команда вполне бы могла перекрыть эту проблемы.

    «Рединг» не побеждает уже 3 тура подряд. Последний раз ему улыбалась удача 27 ноября, когда «ройялс» на выезде победили «Суонси» со счетом 3:2. После этого было две ничьи и поражение.

    Хозяева разошлись миром с «Халлом». Ведя в счете 2:0 они упустили победу над «Дерби». В итоге матч завершился вничью 2:2. 11 декабря «Рединг» проиграл« Вест Бромвичу» 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    8 января коллектив вылетел из Кубка Англии, проиграв команде из Северной национальной лиги «Киддерминстеру» 1:2.

    «Фулхэм»

    «Коттеджеры» наоборот идут очень высоко в таблице. Они достигли третьей строчки и набрали 45 очков. От лидера их отделяют всего 4 пункта.

    При этом интересно, что «Фулхэм» не побеждает уже 5 туров, имея 4 ничьи и поражение в серии. В прошлом туре гости уступили «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1.

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    • До этого представители Лондона с одинаковым результатом 1:1 разошлись с «Лутоном», «Борнмутом» и «Престоном».

    8 января «Фулхэм» добыл себе путевку в 1/16 финала Кубка Англии в непростом поединке с «Бристоль Сити», который завершился победой «коттеджеров» 1:0 с учетом дополнительного времени.

    Прогноз и ставка

    Разрыв между командами на бумаге огромен. «Фулхэм» за 1.55 является фаворитом у букмекеров, а на «Рединг» котировка составляет 5.50. Ничья в нашем случае оценена коэффициентом 4.40.

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    «Фулхэм» понимает, что для сохранения позиции ему нужна победа. Чтобы не отставать от лидера и иметь шансы на титул, ему тоже нужна победа. К тому же, «коттеджеры» будут стремиться к тому, чтобы прервать свою беспроигрышную серию, которая действительно затянулась.

    Столичный коллектив как минимум не намерен проигрывать. Он постарается отдать сопернику за 2 прошлых фиаско. Однако игра будет не слишком результативной. Шесть матчей с участием лондонцев заканчивались с тоталом меньше 2.5. Ставка — Х2 и ТМ 2.5 за 2.55.

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    «Рединг» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 11.01.2022. Прогнозы на футбол. На этот раз «Фулхэм» постарается не проиграть
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