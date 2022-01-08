«Порт Вейл» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 18:00 мск. «Порт Вейл» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порт Вейл»

«Порт Вейл» нынешний сезон проводит в четвертом по силе английском дивизионе. При этом команда борется за повышение в классе, находясь в зоне плей-офф.

Правда, в последнее время команда смотрится довольно неплохо. Например, «Порт Вейл» прошел в следующий этап Кубка лиги, переиграв «Бертон Альбион» (1:2).

В минувшем туре чемпионата «Порт Вейл» уступил. Поражение от «Ньюпорта» (2:1) получилось крайне обидным.

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«Порт Вейл» наверняка бросит основные силы на решение более насущной задачи. Тем паче, команда вряд ли потянет борьбу на трех фронтах.

«Брентфорд»

Новичок АПЛ уже обосновался в элите, и смотрится симпатично. 12 место в чемпионате говорит о неплохом уровне команды.

Правда, «Брентфорд» не слишком силен в атаке. В 19 матчах чемпионата забито только 23 мяча. Пропустила команда на три гола больше.

Минувший тур команда провела весьма продуктивно. Дома была обыграна крепкая «Астон Вилла» (2:1).

Нынешний сезон пока не слишком удается лидеру атак команды. Айвен Тоуни в 17 матчах забил лишь четырежды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брентфорд» за 1.40, на ничью за 4.50, а на «Порт Вейл» — за 9.00.

«Порт Вейл» неплохо выглядит в последних матчах .

«Брентфорд» традиционно успешно играет с «Порт Вейлом».

Хозяева мотивированы совершить сенсацию, и наверняка сумеют забить хотя бы гол. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.