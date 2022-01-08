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    «Брентфорд» забьет и… пропустит?

    «Порт Вейл» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок Англии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Порт Вейл» — «Брентфорд»
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    Айвен Тоуни
    «Порт Вейл» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 8 января, начало — в 18:00 мск. «Порт Вейл» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 08 Января 2022 года
    Порт Вейл
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    •  Порт Вейл 18:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    Коэффициенты на матч Порт Вейл — Брентфорд

  • 1
  • 8.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
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    «Порт Вейл»

    «Порт Вейл» нынешний сезон проводит в четвертом по силе английском дивизионе. При этом команда борется за повышение в классе, находясь в зоне плей-офф.

    Правда, в последнее время команда смотрится довольно неплохо. Например, «Порт Вейл» прошел в следующий этап Кубка лиги, переиграв «Бертон Альбион» (1:2).

    В минувшем туре чемпионата «Порт Вейл» уступил. Поражение от «Ньюпорта» (2:1) получилось крайне обидным.

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    «Порт Вейл» наверняка бросит основные силы на решение более насущной задачи. Тем паче, команда вряд ли потянет борьбу на трех фронтах.

    «Брентфорд»

    Новичок АПЛ уже обосновался в элите, и смотрится симпатично. 12 место в чемпионате говорит о неплохом уровне команды.

    Правда, «Брентфорд» не слишком силен в атаке. В 19 матчах чемпионата забито только 23 мяча. Пропустила команда на три гола больше.

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    • Минувший тур команда провела весьма продуктивно. Дома была обыграна крепкая «Астон Вилла» (2:1).

    Нынешний сезон пока не слишком удается лидеру атак команды. Айвен Тоуни в 17 матчах забил лишь четырежды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брентфорд» за 1.40, на ничью за 4.50, а на «Порт Вейл» — за 9.00.

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    «Порт Вейл» неплохо выглядит в последних матчах.

    «Брентфорд» традиционно успешно играет с «Порт Вейлом».

    Хозяева мотивированы совершить сенсацию, и наверняка сумеют забить хотя бы гол. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.

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    «Порт Вейл» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. «Брентфорд» забьет и… пропустит?
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