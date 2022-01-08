Коэффициенты на матч Порт Вейл — Брентфорд
«Порт Вейл»
«Порт Вейл» нынешний сезон проводит в четвертом по силе английском дивизионе. При этом команда борется за повышение в классе, находясь в зоне плей-офф.
Правда, в последнее время команда смотрится довольно неплохо. Например, «Порт Вейл» прошел в следующий этап Кубка лиги, переиграв «Бертон Альбион» (1:2).
В минувшем туре чемпионата «Порт Вейл» уступил. Поражение от «Ньюпорта» (2:1) получилось крайне обидным.
«Порт Вейл» наверняка бросит основные силы на решение более насущной задачи. Тем паче, команда вряд ли потянет борьбу на трех фронтах.
«Брентфорд»
Новичок АПЛ уже обосновался в элите, и смотрится симпатично. 12 место в чемпионате говорит о неплохом уровне команды.
Правда, «Брентфорд» не слишком силен в атаке. В 19 матчах чемпионата забито только 23 мяча. Пропустила команда на три гола больше.
Минувший тур команда провела весьма продуктивно. Дома была обыграна крепкая «Астон Вилла» (2:1).
Нынешний сезон пока не слишком удается лидеру атак команды. Айвен Тоуни в 17 матчах забил лишь четырежды.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Брентфорд» за 1.40, на ничью за 4.50, а на «Порт Вейл» — за 9.00.
«Порт Вейл»
«Брентфорд» традиционно успешно играет с «Порт Вейлом».
Хозяева мотивированы совершить сенсацию, и наверняка сумеют забить хотя бы гол. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.