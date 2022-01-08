8 января в Леверкузене на «Бай -Арене» местный клуб «Байер» сыграет против берлинского «Униона» в 18-м туре первой Бунделиги. Встреча начнется в 17:30 по мск. «Байер» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Бейер» первый круг чемпионата Германии завершил на четвертой строке, но пятый «Хоффенхайм» он опережает только по дополнительным показателям.

Леверкузенцы завершили прошлый год 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз сыграли вничью и дважды они уступали. Мировая была как раз с «деревенскими» — дома 2:2.

Уступили же «аптекари» на выезде «Айнтрахту» 2:5 и «Фрайбургу» 1:2. Стоит отметить, что они пропустили само больше из команд, находящихся в первой десятке (28 голов в 17 матчах).

Календарь и таблица Бундеслиги

Только 13 из 28 общих баллов «Байер» в этом первенстве заработал дома, четыре раза победив, раз сыграв вничью и трижды потерпев фиаско.

«Унион»

«Унион» же находится на пару строк ниже в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету на балл меньше, чем предстоящий противник.

Берлинцы получше завершали прошлый год, проиграв только раз в последних четырех встречах. Еще в этот период они одну игру завершили миром и дважды победили.

Одна из этих викторий пришлась на последний поединок «железных», в котором они на выезде смогли минимально одолеть «Бохум» 1:0, что стало для них вторым матчем подряд без пропущенных мячей.

Вне родных стен «Унион» смог разжиться всего девятью баллами из 27. Столичный клуб добился двух выигрышей, трижды уступал и столько же раз играл вничью.

В трех последних очных встречах дважды эти команды расписывали мировые (оба раза по 1:1), а также одну игру выиграл «Унион» 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.86.

На викторию «Униона» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.80.

В данной встрече прогнозируем викторию хозяев поля, которые будут всеми силами стараться прервать свою неудачную серию и удержаться в топ-4.