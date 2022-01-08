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    «Аптекари» прервут серию без побед?

    «Байер» — «Унион». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, чемпионат Германии, 8 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Унион»
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    Патрик Шик
    8 января в Леверкузене на «Бай -Арене» местный клуб «Байер» сыграет против берлинского «Униона» в 18-м туре первой Бунделиги. Встреча начнется в 17:30 по мск. «Байер» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Января 2022 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 17:30 Унион Унион
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч Байер — Унион

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Байер»

    «Бейер» первый круг чемпионата Германии завершил на четвертой строке, но пятый «Хоффенхайм» он опережает только по дополнительным показателям.

    Леверкузенцы завершили прошлый год 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз сыграли вничью и дважды они уступали. Мировая была как раз с «деревенскими» — дома 2:2.

    Уступили же «аптекари» на выезде «Айнтрахту» 2:5 и «Фрайбургу» 1:2. Стоит отметить, что они пропустили само больше из команд, находящихся в первой десятке (28 голов в 17 матчах).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Только 13 из 28 общих баллов «Байер» в этом первенстве заработал дома, четыре раза победив, раз сыграв вничью и трижды потерпев фиаско.

    «Унион»

    «Унион» же находится на пару строк ниже в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету на балл меньше, чем предстоящий противник.

    Берлинцы получше завершали прошлый год, проиграв только раз в последних четырех встречах. Еще в этот период они одну игру завершили миром и дважды победили.

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  • 05/01/2022

    • Одна из этих викторий пришлась на последний поединок «железных», в котором они на выезде смогли минимально одолеть «Бохум» 1:0, что стало для них вторым матчем подряд без пропущенных мячей.

    Вне родных стен «Унион» смог разжиться всего девятью баллами из 27. Столичный клуб добился двух выигрышей, трижды уступал и столько же раз играл вничью.

    В трех последних очных встречах дважды эти команды расписывали мировые (оба раза по 1:1), а также одну игру выиграл «Унион» 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Униона» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.80.

    В данной встрече прогнозируем викторию хозяев поля, которые будут всеми силами стараться прервать свою неудачную серию и удержаться в топ-4.

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    «Байер» — «Унион»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 08.01.2022. Прогнозы на футбол. «Аптекари» прервут серию без побед?
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