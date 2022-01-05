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    Кто победит в кубковом лондонском дерби?

    «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.06) и ставки на футбол, Кубок английской лиги, 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Тоттенхэм»
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    «Челси»
    Первая встреча полуфинала Кубка английской лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» состоится 5 января. Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45 мск. «Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 05 Января 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 22:45 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Челси — Тоттенхэм

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  • 3.50
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  • 3.85
  • Ставка!
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    «Челси»

    Лондонцы являются пятикратным обладателем Кубка английской лиги. В последний раз в этом турнире команда побеждала в 2015 году, а в сезоне-2018/19 дошла до финала.

    На первых двух стадиях турнира «Челси» лишь по пенальти прошел «Астон Виллу» (1:1) и «Саутгемптон» (1:1), а на прошлом этапе за 90 минут справилась с «Брентфордом» (2:0).

    В последних матчах подопечные Томаса Тухеля дома сыграли вничью сначала с «Брайтоном» (1:1), а потом с «Ливерпулем» (2:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    После 21 тура АПЛ «Челси» с 43 очками идет вторым. Разница мячей 45-16, Мэйсон Маунт забил 7. Не сыграют Джеймс, Чилвелл, Кристенсен, под вопросом Чалоба, Менди, Лофтус-Чик, Лукаку и Вернер.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» 4 раза выигрывали Кубок английской лиги, в последний раз — в 2008 году. В прошлом розыгрыше лондонский клуб дошел до финала, где уступил «Ман Сити» (0:1).

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    • На трех предыдущих стадиях турнира подопечные Антонио Конте вначале по пенальти прошли «Вулверхэмптон» (2:2), а затем в основное время обыграли «Бернли» (1:0) и «Вест Хэм» (2:1).

    В последних матчах «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1), а потом в гостях одолел «Уотфорд» (1:0)

    Календарь и таблица АПЛ

    После 18 матчей АПЛ «Тоттенхэм» с 33 очками идет 6-м. Разница мячей 23-20, Сон Хын Мин забил 8. Не сыграют Ромеро, Бергвейн и Сессеньон.

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Тоттенхэма» — 3.70.

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    В первом круге АПЛ «Челси» разгромил «Тоттенхэм» (3:0). В прошлом сезоне «Шпоры» в АПЛ сыграли вничью в гостях (0:0) и проиграли дома 0:1, а в 4-м раунде Кубка лиги победили дома по пенальти (1:1, 5:4).

    Прогнозируем, что «Челси» не проиграет в основное время.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.74 и ТБ 2,5 за 1.93.

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    «Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на футбол. Кто победит в кубковом лондонском дерби?
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