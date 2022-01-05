Первая встреча полуфинала Кубка английской лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом» состоится 5 января. Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45 мск. «Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

Лондонцы являются пятикратным обладателем Кубка английской лиги. В последний раз в этом турнире команда побеждала в 2015 году, а в сезоне-2018/19 дошла до финала.

На первых двух стадиях турнира «Челси» лишь по пенальти прошел «Астон Виллу» (1:1) и «Саутгемптон» (1:1), а на прошлом этапе за 90 минут справилась с «Брентфордом» (2:0).

В последних матчах подопечные Томаса Тухеля дома сыграли вничью сначала с «Брайтоном» (1:1), а потом с «Ливерпулем» (2:2).

Все прогнозы на АПЛ

После 21 тура АПЛ «Челси» с 43 очками идет вторым. Разница мячей 45-16, Мэйсон Маунт забил 7. Не сыграют Джеймс, Чилвелл, Кристенсен, под вопросом Чалоба, Менди, Лофтус-Чик, Лукаку и Вернер.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» 4 раза выигрывали Кубок английской лиги, в последний раз — в 2008 году. В прошлом розыгрыше лондонский клуб дошел до финала, где уступил «Ман Сити» (0:1).

На трех предыдущих стадиях турнира подопечные Антонио Конте вначале по пенальти прошли «Вулверхэмптон» (2:2), а затем в основное время обыграли «Бернли» (1:0) и «Вест Хэм» (2:1).

В последних матчах «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1), а потом в гостях одолел «Уотфорд» (1:0)

Календарь и таблица АПЛ

После 18 матчей АПЛ «Тоттенхэм» с 33 очками идет 6-м. Разница мячей 23-20, Сон Хын Мин забил 8. Не сыграют Ромеро, Бергвейн и Сессеньон.

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью в основное время — 3.40, а на победу «Тоттенхэма» — 3.70.

В первом круге АПЛ «Челси» разгромил «Тоттенхэм» (3:0). В прошлом сезоне «Шпоры» в АПЛ сыграли вничью в гостях (0:0) и проиграли дома 0:1, а в 4-м раунде Кубка лиги победили дома по пенальти (1:1, 5:4).

Прогнозируем, что «Челси» не проиграет в основное время .