«Атлетико Балеарес»
«Атлетико Балеарес» нынешний сезон проводит в третьем по рангу дивизионе Испании. Однако команда борется за повышение в классе.
Нынешнее 2 место говорит о том, что эти притязания вполне реальны. Как минимум при сохранении нынешней позиции команда попытает удачу в плей-офф.
В предыдущем раунде Кубка Испании «Атлетико Балеарес» сотворил сенсацию. Дома был сметен представитель Примеры «Хетафе» (5:0).
Более того, команда еще и прошла «Калаорру» (1:2). Так что есть все основания предполагать, что без боя хозяева не уступят нестабильной «Сельте».
«Сельта»
У «Сельты» что ни сезон, то схожие проблемы. Команда из Виго привычно обитает во втором десятке турнирной таблицы Примеры.
Хуже всего, что не складывается с результативностью у основного форварда Яго Аспаса. Капитан «Сельты» только начал набирать привычную форму.
Предыдущий раунд команда из Виго прошла с огромной натугой. Лишь в овертайме Санти Мина принес победу над «Андоррой» (1:2).
Причем до того «Сельта» прошла еще и скромный «Эбро» (0:5). Наверняка в Кубке Испании у команды имеются немалые амбиции, да и соперник не самый сложный.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 1.67, на ничью за 4.00, а на «Атлетико Балеарес» — за 5.05.
«Атлетико Балеарес» уступает в классе представителю элиты.
Атака гостей
«Сельта» выглядит мощнее, и может включить максимальные обороты, когда это потребуется. Наши прогноз и ставка — Победа «Сельты» во 2 тайме с коэффициентом 2.01.