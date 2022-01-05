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    «Сельта» прибавит после перерыва?

    «Атлетико Балеарес» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Кубок Испании, 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Балеарес» — «Сельта»
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    Яго Аспас
    «Атлетико Балеарес» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 января, начало — в 22:00 мск. «Атлетико Балеарес» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Балеарес»

    «Атлетико Балеарес» нынешний сезон проводит в третьем по рангу дивизионе Испании. Однако команда борется за повышение в классе.

    Нынешнее 2 место говорит о том, что эти притязания вполне реальны. Как минимум при сохранении нынешней позиции команда попытает удачу в плей-офф.

    В предыдущем раунде Кубка Испании «Атлетико Балеарес» сотворил сенсацию. Дома был сметен представитель Примеры «Хетафе» (5:0).

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    Более того, команда еще и прошла «Калаорру» (1:2). Так что есть все основания предполагать, что без боя хозяева не уступят нестабильной «Сельте».

    «Сельта»

    У «Сельты» что ни сезон, то схожие проблемы. Команда из Виго привычно обитает во втором десятке турнирной таблицы Примеры.

    Хуже всего, что не складывается с результативностью у основного форварда Яго Аспаса. Капитан «Сельты» только начал набирать привычную форму.

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    • Предыдущий раунд команда из Виго прошла с огромной натугой. Лишь в овертайме Санти Мина принес победу над «Андоррой» (1:2).

    Причем до того «Сельта» прошла еще и скромный «Эбро» (0:5). Наверняка в Кубке Испании у команды имеются немалые амбиции, да и соперник не самый сложный.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 1.67, на ничью за 4.00, а на «Атлетико Балеарес» — за 5.05.

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    «Атлетико Балеарес» уступает в классе представителю элиты.

    Атака гостей наверняка усилит натиск после перерыва.

    «Сельта» выглядит мощнее, и может включить максимальные обороты, когда это потребуется. Наши прогноз и ставка — Победа «Сельты» во 2 тайме с коэффициентом 2.01.

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    «Атлетико Балеарес» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на футбол. «Сельта» прибавит после перерыва?
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