«Алькояно» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 января, начало — в 23:30 мск. «Алькояно» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алькояно»

«Алькояно» нынешний сезон проводит в Примере РФЕФ, то есть третьем дивизионе. При этом команда и там не хватает звезд с неба.

Нынешнее 11 место позволяет смотреть разве что в надежде на выход в стыки. Правда, отставание от вожделенной первой пятерки составляет 4 очка.

В предыдущем раунде Кубка Испании «Алькояно» сотворил сенсацию. В серии пенальти был пройден полпред Примеры «Леванте».

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Но ведь все помнят главный трюк команды. Год назад «Алькояно» в овертайме переиграл не кого-нибудь, а именно мадридский «Реал» (2:1)!

«Реал» Мадрид

Лидер и фаворит чемпионата в минувшем туре опростоволосился. Минимальное поражение от «Хетафе» не повлияло на положение «сливочных».

Наверняка «Реал» Мадрид конкретно на этот поединок изыщет мотивацию. Прошлогодняя оплеуха была уж слишком звонкой.

Наверняка Карло Анчелотти не будет бросать в бой лучшие силы. Ротация, хотя бы минимальная, выглядит вполне логичным решением наставника.

Быть может, Анчелотти даст долгожданный шанс проявить себя голкиперу Андрею Лунину?! К слову, украинец в составе «Реала» пока сыграл лишь один официальный матч, причем тот самый, с «Алькояно», к тому же крайне неудачно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.20, на ничью за 6.00, а на «Алькояно» — за 11.00.

Высочайшая мотивация соперника не оставляет шансов хозяевам.

«Реал» наверняка захочет поставить на место скромного соперника .

Королевский клуб явно не допустит столь неприятного для себя повторения истории. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» Мадрид -2.5 с коэффициентом 2.60.