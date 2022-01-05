ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаТрансферный дайджест. 28 декабря — 3 января Френки де Йонг«Барселона» совершила жизненно важный подвиг «Барселона»Примера. «Реал» проиграл «Хетафе», «Атлетико» победил «Райо Вальекано», «Барса» одолела «Мальорку»
  • 01:14
    • Гол Окампоса принес «Севилье» победу над «Кадисом»
  • 01:06
    • ПСЖ разгромил «Ванн» в Кубке Франции, Мбаппе забил три мяча
  • 22:33
    • «МЮ» проиграл «Вулверхэмптону» на «Олд Траффорд»
  • 23:27
    • Ферран Торрес и Педри сдали положительные тесты на COVID
  • 22:42
    • ЦСКА одержал победу над «Авангардом»
  • 19:23
    • «Динамо» обыграло «Локомотив» и возглавило таблицу Западной конференции
    Все новости спорта

    Показательная месть от «сливочных»?

    «Алькояно» — «Реал» Мадрид. Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Кубок Испании, 5 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на Реал Мадрид
    Прогноз и ставки на «Алькояно» — «Реал» Мадрид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каземиро
    «Алькояно» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Матч пройдет 5 января, начало — в 23:30 мск. «Алькояно» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алькояно»

    «Алькояно» нынешний сезон проводит в Примере РФЕФ, то есть третьем дивизионе. При этом команда и там не хватает звезд с неба.

    Нынешнее 11 место позволяет смотреть разве что в надежде на выход в стыки. Правда, отставание от вожделенной первой пятерки составляет 4 очка.

    В предыдущем раунде Кубка Испании «Алькояно» сотворил сенсацию. В серии пенальти был пройден полпред Примеры «Леванте».

    Все прогнозы на футбол

    Но ведь все помнят главный трюк команды. Год назад «Алькояно» в овертайме переиграл не кого-нибудь, а именно мадридский «Реал» (2:1)!

    «Реал» Мадрид

    Лидер и фаворит чемпионата в минувшем туре опростоволосился. Минимальное поражение от «Хетафе» не повлияло на положение «сливочных».

    Наверняка «Реал» Мадрид конкретно на этот поединок изыщет мотивацию. Прошлогодняя оплеуха была уж слишком звонкой.

  • Трансферный дайджест. 28 декабря — 3 января
  • Усилится ли «Барселона» воспитанником «Реала», где продолжит карьеру бомбардир ПСЖ, переберется ли хавбек «Аталанты» в Геную и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Наверняка Карло Анчелотти не будет бросать в бой лучшие силы. Ротация, хотя бы минимальная, выглядит вполне логичным решением наставника.

    Быть может, Анчелотти даст долгожданный шанс проявить себя голкиперу Андрею Лунину?! К слову, украинец в составе «Реала» пока сыграл лишь один официальный матч, причем тот самый, с «Алькояно», к тому же крайне неудачно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 1.20, на ничью за 6.00, а на «Алькояно» — за 11.00.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Высочайшая мотивация соперника не оставляет шансов хозяевам.

    «Реал» наверняка захочет поставить на место скромного соперника.

    Королевский клуб явно не допустит столь неприятного для себя повторения истории. Наши прогноз и ставка — Фора «Реала» Мадрид -2.5 с коэффициентом 2.60.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шаповалов — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Гуанчжоу
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гуанчжоу Сити — Хэбей
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Бадоса — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Куньлунь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 4 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Понферрадина — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Юван — Соболенко
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Флорида — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чикаго — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алькояно» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на футбол. Показательная месть от «сливочных»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры