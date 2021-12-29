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    Прервется ли безвыигрышная серия «Ковентри»?

    «Ковентри» — «Миллуолл». Прогноз (к. 2.90) и ставки на футбол, Чемпионшип, 29 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри» — «Миллуолл»
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    «Ковентри» идет на 10-м месте
    В матче 25 тура чемпионата Англии (Чемпионшип) «Ковентри» примет «Миллуолл» на поле стадиона «Ковентри Билдинг Сосайети Арена». Встреча запланирована на 29 декабря 22:45 мск. «Ковентри» — «Миллуолл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ковентри»

    «Ковентри Сити» в нынешнем сезоне пытается попасть в стыки. Впрочем, пока эти амбиции не подкрепляются результатом, ведь команда находится на 10-м месте.

    В прошлом туре «Ковентри Сити» на выезде разжился одним баллом. Ничья с «Хаддерсфилдом» (1:1) была добыта в самом эндшпиле встречи.

    Последняя на сегодня победа команды датирована еще началом ноября. Разумеется, в этом поединке хозяева явно намерены прервать неудачный сериал.

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    Таким образом коллектив не знает побед пять поединков кряду — все пришлись на Чемпионшип. Правда, лишь в одном из них он проиграл.

    «Миллуолл»

    По итогам 22-х туров «Миллуолл» занимает 12-ю позицию. Несмотря на столь невысокое место, клуб участвует в борьбе за место в плей-офф.

    Команда отстает от шестой строчки, которое дает такое право, на шесть очков. Грядущий соперник опережает ее на четыре пункта.

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    • Коллектив одержал лишь одну победу в шести последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип.

    При этом только в двух матчах он потерпел поражения и трижды сыграл вничью. Одно из поражений в прошлом туре ему нанес «Питерборо Юнайтед» (1:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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    «Ковентри» — «Миллуолл»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на футбол. Прервется ли безвыигрышная серия «Ковентри»?
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