«Ковентри»
«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне пытается попасть в стыки. Впрочем, пока эти амбиции не подкрепляются результатом, ведь команда находится на 10-м месте.
В прошлом туре «Ковентри Сити» на выезде разжился одним баллом. Ничья с «Хаддерсфилдом» (1:1) была добыта в самом эндшпиле встречи.
Последняя на сегодня победа команды датирована еще началом ноября. Разумеется, в этом поединке хозяева явно намерены прервать неудачный сериал.
Таким образом коллектив не знает побед пять поединков кряду — все пришлись на Чемпионшип. Правда, лишь в одном из них он проиграл.
«Миллуолл»
По итогам 22-х туров «Миллуолл» занимает 12-ю позицию. Несмотря на столь невысокое место, клуб участвует в борьбе за место в плей-офф.
Команда отстает от шестой строчки, которое дает такое право, на шесть очков. Грядущий соперник опережает ее на четыре пункта.
Коллектив одержал лишь одну победу в шести последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип.
При этом только в двух матчах он потерпел поражения и трижды сыграл вничью. Одно из поражений в прошлом туре ему нанес «Питерборо Юнайтед» (1:2).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.