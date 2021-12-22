Коэффициенты на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» в минувшем туре АПЛ добыл один пункт в скандальной встрече с «Ливерпулем» (2:2). Зато наконец-то отличился Харри Кейн!
А вот в Кубке английской лиге «шпоры» вполне побороться за трофей. Например, в предыдущем раунде команда минимально обыграла «Бернли».
Зато, в отличие от большинства английских клубов, у «Тоттенхэма» относительный штиль в кадровом плане. Да и при Антонио Конте команда смотрится выгодно.
С «Вест Хэмом» «шпоры» в последнее время играют неудачно. Два последних матча завершились победами «молотобойцев».
«Вест Хэм»
Команда Дэвида Мойеса проводит неплохой сезон. Лондонцы в кои-то веки борются за выход в зону Лиги чемпионов.
Между тем, в минувшем туре «Вест Хэм» по всем статьям уступил «Арсеналу» (2:0). А ведь до того была еще и досадная потеря очков в матче с «Бернли» (0:0).
К слову, «молотобойцы» не забивают уже на протяжении трех матчей к ряду. Стало быть, настрой на кубковое дерби у команды будет самым боевым.
Основные силы в виде форварда Микаила Антонио на месте. Кстати, на счету ямайца шесть забитых мячей в АПЛ.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 2.37, на ничью за 3.30, а на «Вест Хэм» — за 3.10.
«Шпоры» при Конте демонстрируют отличный футбол.
«Вест Хэм»
«Шпоры» наверняка активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Тоттенхэма» -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.90. Для остальных — более умеренный прогноз.