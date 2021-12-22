«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках ¼ финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 22:45 мск. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в минувшем туре АПЛ добыл один пункт в скандальной встрече с «Ливерпулем» (2:2). Зато наконец-то отличился Харри Кейн!

А вот в Кубке английской лиге «шпоры» вполне побороться за трофей. Например, в предыдущем раунде команда минимально обыграла «Бернли».

Зато, в отличие от большинства английских клубов, у «Тоттенхэма» относительный штиль в кадровом плане. Да и при Антонио Конте команда смотрится выгодно.

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С «Вест Хэмом» «шпоры» в последнее время играют неудачно. Два последних матча завершились победами «молотобойцев».

«Вест Хэм»

Команда Дэвида Мойеса проводит неплохой сезон. Лондонцы в кои-то веки борются за выход в зону Лиги чемпионов.

Между тем, в минувшем туре «Вест Хэм» по всем статьям уступил «Арсеналу» (2:0). А ведь до того была еще и досадная потеря очков в матче с «Бернли» (0:0).

К слову, «молотобойцы» не забивают уже на протяжении трех матчей к ряду. Стало быть, настрой на кубковое дерби у команды будет самым боевым.

Основные силы в виде форварда Микаила Антонио на месте. Кстати, на счету ямайца шесть забитых мячей в АПЛ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 2.37, на ничью за 3.30, а на «Вест Хэм» — за 3.10.

«Шпоры» при Конте демонстрируют отличный футбол.

«Вест Хэм» не забивает уже три матча к ряду .

«Шпоры» наверняка активно сыграют в атаке. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Тоттенхэма» -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.90. Для остальных — более умеренный прогноз.