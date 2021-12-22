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    Сможет ли «Вест Хэм» остановить «Тоттенхэм» в Кубке лиги?

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.38) и ставки на футбол, Кубок английской лиги, 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»
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    Беспроигрышная серия «Тоттенхэма» на своем поле составляет пять матчей
    «Тоттенхэм» сыграет против «Вест Хэма» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 декабря в Лондоне. начало — в 22:45 мск. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 22 Декабря 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:45 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Тоттенхэм — Вест Хэм

  • 1
  • 2.35
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  • 3.30
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэму» пришлось перенести несколько матчей АПЛ из-за вспышки коронавируса. А в игре Лиги конференций против «Ренна» лондонскому клубу и вовсе присудили поражение.

    После незапланированной паузы первым соперником лондонцев стал «Ливерпуль», который не мог рассчитывать на всех основных игроков из-за коронавируса. В итоге «Тоттенхэм» воспользовался ситуацией, встреча завершилась вничью — 2:2.

    Но стоит признать, что на результат очень повлияли ошибки арбитра. И в данном случае несколько раз пострадал «Ливерпуль», хотя по игре «Тоттенхэм» тоже выглядел довольно неплохо.

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    • Беспроигрышная серия «Тоттенхэма» на своем поле составляет пять матчей (четыре победы и ничья).

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэму» тоже пришлось перенести один из матчей АПЛ в связи с коронавирусом.

    В прошлую среду «Вест Хэм» потерпел поражение от «Арсенала» (0:2), после чего должен был встретиться с «Норвичем», но игру пришлось отложить.

    В шести последних матчах команда Дэвида Мойеса одержала только одну победу. И как ни странно, «Вест Хэм» выиграл у «Челси». После этого были два поражения и ничья.

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    Но важно отметить, что в предыдущих раундах Кубка лиги «Вест Хэм» остановил «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Вест Хэма» — за 3.13.

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    В текущей ситуации «Тоттенхэм» можно действительно назвать фаворитом. Команда Конте очень бодро провела встречу с «Ливерпулем», внезапно возникшая пауза, по всей видимости, пошла ей на пользу. Учитывая то, что в клубе не говорили, кто именно заразился коронавирусом, есть подозрение, что основных игроков проблема не коснулась.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» за 2.38.

    «Вест Хэм» выглядел немного уставшим в недавних матчах. Очень похоже на то, что у команды начался спад.

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    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вест Хэм» остановить «Тоттенхэм» в Кубке лиги?
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