«Тоттенхэм» сыграет против «Вест Хэма» в четвертьфинале Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 декабря в Лондоне. начало — в 22:45 мск. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэму» пришлось перенести несколько матчей АПЛ из-за вспышки коронавируса. А в игре Лиги конференций против «Ренна» лондонскому клубу и вовсе присудили поражение.

После незапланированной паузы первым соперником лондонцев стал «Ливерпуль», который не мог рассчитывать на всех основных игроков из-за коронавируса. В итоге «Тоттенхэм» воспользовался ситуацией, встреча завершилась вничью — 2:2.

Но стоит признать, что на результат очень повлияли ошибки арбитра. И в данном случае несколько раз пострадал «Ливерпуль», хотя по игре «Тоттенхэм» тоже выглядел довольно неплохо.

Беспроигрышная серия «Тоттенхэма» на своем поле составляет пять матчей (четыре победы и ничья).

«Вест Хэм»

«Вест Хэму» тоже пришлось перенести один из матчей АПЛ в связи с коронавирусом.

В прошлую среду «Вест Хэм» потерпел поражение от «Арсенала» (0:2), после чего должен был встретиться с «Норвичем», но игру пришлось отложить.

В шести последних матчах команда Дэвида Мойеса одержала только одну победу. И как ни странно, «Вест Хэм» выиграл у «Челси». После этого были два поражения и ничья.

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Но важно отметить, что в предыдущих раундах Кубка лиги «Вест Хэм» остановил «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 3.52, а победу «Вест Хэма» — за 3.13.

В текущей ситуации «Тоттенхэм» можно действительно назвать фаворитом. Команда Конте очень бодро провела встречу с «Ливерпулем», внезапно возникшая пауза, по всей видимости, пошла ей на пользу. Учитывая то, что в клубе не говорили, кто именно заразился коронавирусом, есть подозрение, что основных игроков проблема не коснулась.

Ставка — победа «Тоттенхэма» за 2.38.

«Вест Хэм» выглядел немного уставшим в недавних матчах. Очень похоже на то, что у команды начался спад.