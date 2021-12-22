В Неаполе на стадион им. Марадоны «Наполи» сыграет против «Специи» в рамках 19-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдет 22 декабря и начнется в 22:45 по мск. «Наполи» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Неаполитанцы шикарно стартовали в текущем розыгрыше Серии А, выиграв первые восемь матчей. И только в девятом туре потеряли первые очки в сезоне, сыграв вничью 0:0 на выезде с «Ромой».

А первое поражение у «Наполи» случилось аж в 13-м игровом дне, когда коллектив уступил на везде «Интеру» со счетом 2:3. Накануне же «голубые» переиграли «Милан» — 1:0.

Благодаря этой виктории «партенопейцы» поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 18 играх 39 очков, что на четыре меньше, чем у лидера.

Календарь и таблица Серии А

На своем поле «Наполи» набрал меньше очков чем на выезде — 19 против 20. Команда Лучано Спаллетти шесть раз выиграла, одну игру свела вничью и дважды уступила.

«Специя»

У «Специя» задача на этот сезон — сохранить прописку в элите итальянского футбола. Сейчас она находится на 17 позиции в турнирке, оторвавшись на три балла от зоны вылета.

За 18 проведенных встреч текущего первенства «орлята» смогли добыть всего лишь три виктория, последняя из которых была в начале ноября дома над «Торино» 1:0. Еще они четыре матча свели вничью и 11 раз уступали.

К данному же поединку коллектив подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, где четыре матча проиграл и два поединка свел вничью. Одна из этих мировых была в прошлом туре дома с «Эмполи» — 1:1.

«Специя» очень слабо играет на выезде, набрав только четыре очка в девяти встречах, выиграв раз при одной ничьей и семи неудачах.

В прошлом сезоне данные коллективы обменялись гостевыми викториями. Дома «Наполи» уступи 1:2, а в гостях взял реванш — 4:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.26.

На викторию «Специи» дают — 12.50, ничья оценена — в 6.45.

Прогнозируем, что на своем поле один из претендентов на скудетто уверенно разберется с коллективом, который неважно выступает вне родных стен.