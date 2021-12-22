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    «Реал» заберёт свои 3 очка

    «Атлетик» — «Реал Мадрид». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Испании, 22 декабря 2021 года

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    Каземиро
    «Атлетик» на своём поле сыграет с «Реал Мадридом» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдёт 22 декабря, начало — 23:30 (мск). «Атлетик» — «Реал Мадрид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2021 года
    Атлетик
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    •  Атлетик 23:30 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч Атлетик — Реал Мадрид

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    «Атлетик»

    В прошлом туре чемпионата Испании «Атлетик», проигрывая к 70-й минуте со счетом 1:2, сумел в итоге вырвать победу у «Бетиса», матч закончился со счётом 3:2. Это был очень важный момент, так как до этого 8 туров подряд «баски» ни разу не побеждали — 5 ничьих и 3 поражения.

    На данный момент после 18 туров чемпионата Испании «Атлетик» расположился на 9-й строчке турнирной таблицы и набрал 24 очка.

    За последние пять очных встреч, когда «Атлетик» принимал «Реал» на своём поле, «браскам» ни разу не удалось одержать победу — 2 ничьи и 3 поражения.

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    В этом матче за «Атлетик» не сыграют — Юри Берчиче, Дани Вивиан, Асьер Вильялибре, Унаи Симон, Перу Ноласкоайн.

    «Реал Мадрид»

    «Реал Мадрид» зафиксировался на первом месте чемпионата Испании с 43 баллами в активе: 13 побед, четыре ничьих и одно поражение.

    «Королевский клуб» в отличии от «Алетика», наоборот, оборвал свою победную серию из 10 матчей кряду в прошлом туре. Команда Анчелотти неожиданно сыграла домашнюю нулевую ничью с «Кадисом». Но продолжается другая серия: в 5 последних играх мадридцы не пропускают.

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    • В последней очной встрече «Реала» с «Атлетиком», которая была три недели назад, мадридцы оказались сильнее и минимально переиграли «брасок» 1:0.

    В этом матче у команды Анчеллоти большие потери, не сыграют — Марко Асенсио, Гарет Бейл, Браим Диас, Иско, Дани Карвахаль, Андрей Лунин, Марсело, Лука Модрич, Родриго.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом этого матча «Реал Мадрид» и дают на него коэффициент 2.17. Ничью можно взять за 3.55, а победу «Атлетика» — за 3.40.

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    Прогноз — За «Реал» играют сильные футболисты, команда показывает хороший футбол, который оказался не по зубам «Севилье», «Атлетико» и «Барселоне». Даже учитывая ситуацию, что многие игроки основы не смогут выйти на поле «Атлетик» имеет небольшое количество шансов на успех в этой игре.

    Ставка — Победа «Реал Мадрида» за 2.17.

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    «Атлетик» — «Реал Мадрид»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Реал» заберёт свои 3 очка
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