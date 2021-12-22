«Аякс» сыграет на своем поле против «Фортуны» в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 22 декабря в Амстердаме, начало — в 23:00 мск. «Аякс» — «Фортуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» занимает второе место в турнирной таблице Эредивизи после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 39 очко. Отставание от ПСВ Эйндховен составляет одно очко.

Несколько дней назад команда Эрика тен Хага одержала гостевую победу над «Фейенордом» (2:0). Но интересно, что перед этим «Аякс» проиграл на своем поле АЗ Алкмар (1:2). Это было второе поражения для действующего чемпиона в текущем сезоне.

Также стоит отметить, что в 17-ти матчах чемпионата Нидерландов «Аякс» забил уже 51 гол.

«Аякс» одержал семь побед в десяти предыдущих матчах на своем поле.

«Фортуна»

«Фортуна» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 17-ти матчах 13 очков.

В минувшую субботу «Фортуна» сыграла на своем поле вничью с «Утрехтом», а перед этим одержала гостевую победу над «Зволле» (1:0).

Клуб из Ситтарда пришел в себя после серии из шести поражений, которая отбросила его к подвалу турнирной таблицы.

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«Фортуна» потерпела шесть поражений и одержала только одну победу в девяти гостевых матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе «Аякса». Ничью в этом матче предлагают за 17.25, а победу «Фортуны» — за 41.00.

Все зависит от настроя хозяев. В конце сентября «Аякс» выиграл на поле «Фортуны» со счетом 5:0. При желании команда тех Хага может легко повторить этот результат.

Ставка — победа «Аякса» с форой (-3,5) за 1.98.

Ранее «Аякс» был полностью сконцентрирован на Лиге чемпионов (в итоге выиграл все матчи на групповом этапе), из-за чего далеко не всегда играл в полную силу в Эредивизи. Сейчас же амстердамский клуб может отвлекаться только на внутренний чемпионат.