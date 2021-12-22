«Аякс»
«Аякс» занимает второе место в турнирной таблице Эредивизи после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 39 очко. Отставание от ПСВ Эйндховен составляет одно очко.
Несколько дней назад команда Эрика тен Хага одержала гостевую победу над «Фейенордом» (2:0). Но интересно, что перед этим «Аякс» проиграл на своем поле АЗ Алкмар (1:2). Это было второе поражения для действующего чемпиона в текущем сезоне.
Также стоит отметить, что в 17-ти матчах чемпионата Нидерландов
«Аякс» одержал семь побед в десяти предыдущих матчах на своем поле.
«Фортуна»
«Фортуна» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 17-ти матчах 13 очков.
В минувшую субботу «Фортуна» сыграла на своем поле вничью с «Утрехтом», а перед этим одержала гостевую победу над «Зволле» (1:0).
Клуб из Ситтарда пришел в себя после серии из шести поражений, которая отбросила его к подвалу турнирной таблицы.
«Фортуна»
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в уверенной победе «Аякса». Ничью в этом матче предлагают за 17.25, а победу «Фортуны» — за 41.00.
Все зависит от настроя хозяев. В конце сентября «Аякс» выиграл на поле «Фортуны» со счетом 5:0. При желании команда тех Хага может легко повторить этот результат.
Ставка — победа «Аякса» с форой (-3,5) за 1.98.
Ранее «Аякс» был полностью сконцентрирован на Лиге чемпионов (в итоге выиграл все матчи на групповом этапе), из-за чего далеко не всегда играл в полную силу в Эредивизи. Сейчас же амстердамский клуб может отвлекаться только на внутренний чемпионат.