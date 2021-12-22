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    «Аякс» снова выиграет у «Фортуны» с крупным счетом?

    «Аякс» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.98) и ставки на чемпионат Нидерландов 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Фортуна»
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    «Аякс» забил 51 гол в 17-ти матчах Эредивизи
    «Аякс» сыграет на своем поле против «Фортуны» в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 22 декабря в Амстердаме, начало — в 23:00 мск. «Аякс» — «Фортуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аякс»

    «Аякс» занимает второе место в турнирной таблице Эредивизи после 17-ти сыгранных матчей, в которых набрал 39 очко. Отставание от ПСВ Эйндховен составляет одно очко.

    Несколько дней назад команда Эрика тен Хага одержала гостевую победу над «Фейенордом» (2:0). Но интересно, что перед этим «Аякс» проиграл на своем поле АЗ Алкмар (1:2). Это было второе поражения для действующего чемпиона в текущем сезоне.

    Также стоит отметить, что в 17-ти матчах чемпионата Нидерландов «Аякс» забил уже 51 гол.

    «Аякс» одержал семь побед в десяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Фортуна»

    «Фортуна» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 17-ти матчах 13 очков.

    В минувшую субботу «Фортуна» сыграла на своем поле вничью с «Утрехтом», а перед этим одержала гостевую победу над «Зволле» (1:0).

    Клуб из Ситтарда пришел в себя после серии из шести поражений, которая отбросила его к подвалу турнирной таблицы.

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    «Фортуна» потерпела шесть поражений и одержала только одну победу в девяти гостевых матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе «Аякса». Ничью в этом матче предлагают за 17.25, а победу «Фортуны» — за 41.00.

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    Все зависит от настроя хозяев. В конце сентября «Аякс» выиграл на поле «Фортуны» со счетом 5:0. При желании команда тех Хага может легко повторить этот результат.

    Ставка — победа «Аякса» с форой (-3,5) за 1.98.

    Ранее «Аякс» был полностью сконцентрирован на Лиге чемпионов (в итоге выиграл все матчи на групповом этапе), из-за чего далеко не всегда играл в полную силу в Эредивизи. Сейчас же амстердамский клуб может отвлекаться только на внутренний чемпионат.

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    «Аякс» — «Фортуна»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Аякс» снова выиграет у «Фортуны» с крупным счетом?
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