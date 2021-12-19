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    «Шаньдун Тайшань» снова победит?

    «Шанхай Порт» — «Шаньдун Тайшань». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Суперлига, 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Порт» — «Шаньдун Тайшань»
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    Оскар
    «Шанхай Порт» сыграет на своем поле с «Шаньдун Тайшань» в рамках 17-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 13:00 мск. «Шанхай Порт» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шанхай Порт»

    «Шанхай Порт» отстает от лидера на 5 очков. Причем команда имеет самые надежные тылы в лиге: пропущено 8 мячей.

    С атакой тоже все вполне прилично. В 16 матчах команда сумела забить 34 мяча, и по этому показателю идет третьей в Суперлиге.

    В минувшем туре «Шанхай Порт» добыл минимальную победу. В родных стенах команда не оставила шансов «Гуанчжоу Сити» (1:0).

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    Лидером атак команды является Венчжун Лю. В 16 матчах форвард сумел записать на свой счет 7 точных ударов.

    «Шаньдун Тайшань»

    «Шаньдун Тайшань» в нынешнем сезоне традиционно борется за чемпионский титул. Вот и сейчас команда находится на 1 месте.

    Причем отрыв от главного преследователя составляет 5 пунктов. И в очном поединке есть все шансы его увеличить.

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    • В минувшем туре «Шаньдун Тайшань» добыл трудную победу. В родных стенах команда не оставила шансов «Бэйцзин Гоань» (2:1).

    В последние годы матчи с «Шанхай Порт» стали для команды непростым испытанием. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись победами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шаньдун Тайшань» за 2.60, на ничью за 2.95, а на «Шанхай Порт» — за 2.80.

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    «Шанхай Порт» имеет самые надежные тылы в лиге.

    «Шаньдун Тайшань» сейчас на ходу, и наверняка активно сыграет в атаке.

    Гости сильнее выглядят в атаке, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Шаньдун Тайшань» с коэффициентом 2.60.

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    «Шанхай Порт» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на футбол. «Шаньдун Тайшань» снова победит?
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