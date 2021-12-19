«Шанхай Порт» сыграет на своем поле с «Шаньдун Тайшань» в рамках 17-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 13:00 мск. «Шанхай Порт» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Порт»

«Шанхай Порт» отстает от лидера на 5 очков. Причем команда имеет самые надежные тылы в лиге: пропущено 8 мячей.

С атакой тоже все вполне прилично. В 16 матчах команда сумела забить 34 мяча, и по этому показателю идет третьей в Суперлиге.

В минувшем туре «Шанхай Порт» добыл минимальную победу. В родных стенах команда не оставила шансов «Гуанчжоу Сити» (1:0).

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Лидером атак команды является Венчжун Лю. В 16 матчах форвард сумел записать на свой счет 7 точных ударов.

«Шаньдун Тайшань»

«Шаньдун Тайшань» в нынешнем сезоне традиционно борется за чемпионский титул. Вот и сейчас команда находится на 1 месте.

Причем отрыв от главного преследователя составляет 5 пунктов. И в очном поединке есть все шансы его увеличить.

В минувшем туре «Шаньдун Тайшань» добыл трудную победу. В родных стенах команда не оставила шансов «Бэйцзин Гоань» (2:1).

В последние годы матчи с «Шанхай Порт» стали для команды непростым испытанием. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись победами.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шаньдун Тайшань» за 2.60, на ничью за 2.95, а на «Шанхай Порт» — за 2.80.

«Шанхай Порт» имеет самые надежные тылы в лиге.

«Шаньдун Тайшань» сейчас на ходу , и наверняка активно сыграет в атаке.

Гости сильнее выглядят в атаке, и наверняка сыграют с позиции силы. Наши прогноз и ставка — Победа «Шаньдун Тайшань» с коэффициентом 2.60.