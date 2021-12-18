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    «Витесс» снова выиграет у «Спарты»?

    «Спарта» Роттердам — «Витесс». Прогноз (к. 2.25) и ставки на чемпионат Нидерландов 18 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спарта» Роттердам — «Витесс»
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    В семи гостевых матчах текущего чемпионата «Витесс» одержал пять побед
    «Спарта» сыграет на своем поле против «Витесса» в рамках 17-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 18 декабря в Роттердаме, начало — в 20:45 мск. «Спарта» Роттердам — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 18 Декабря 2021 года
    Спарта Роттердам
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Спарта Роттердам 20:45 Витесс Витесс
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч Спарта Роттердам — Витесс

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Спарта»

    «Спарта» занимает 17-е, предпоследнее место в турнирной таблице Эредивизи после 16-ти туров, в которых набрала лишь 11 очков.

    В четырех предыдущих матчах «Спарта» набрала лишь одно очко и забила всего лишь один гол. Пока что клуб из Роттердама можно смело назвать одним из главных претендентов на вылет из элитного дивизиона.

    Интересно, что на своем поле «Спарта» не побеждала уже три месяца, с тех пор, как выиграла дома у «Фортуны». После этого были четыре поражения две ничьи.

    «Спарта» забила только один гол в пяти предыдущих матчах на своем поле.

    «Витесс»

    «Витесс» тем временем находится на четвертой строчке, отставая на восемь очков от возглавляющего таблицу ПСВ Эйндховен.

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    • Очевидно, что клуб из Арнема будет бороться за путевку в еврокубки. В этом сезоне бывшая команда Леонида Слуцкого сумела проявить себя в Лиге конференций, где, судя по всему, сыграет в плей-офф, если УЕФА присудит «Тоттенхэму» поражение в матче с «Ренном». Английский клуб отказался выходить на игру из-за вспышки коронавируса.

    В Эредивизи «Витесс» ранее в этом месяце разгромил «Камбюр» (6:1) и одержал победу над «Эраклесом» (2:1).

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    В шести предыдущих турах «Витесс» не смог набрать очки только в гостевом матче против ПСВ.

    В семи гостевых матчах текущего чемпионата «Витесс» одержал пять побед, а в остальных встречах уступил «Аяксу» и ПСВ.

    Прогноз и ставка

    На «Спарту» в этом матче можно поставить за 3.14, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Витесса» — за 2.25.

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    Глядя на недавние результаты обеих команд, сложно представить, что хозяева смогут отобрать очки у крепкого «Витесса».

    Ставка — победа «Витесса» за 2.25.

    Интересно, что несколько дней назад «Витесс» обыграл «Спарту» (2:1) на своем поле в рамках Кубка Нидерландов.

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    «Спарта» Роттердам — «Витесс»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. «Витесс» снова выиграет у «Спарты»?
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