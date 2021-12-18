«Райо Вальекано» сыграет на своем поле против «Алавеса» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 16:00 мск. «Райо Вальекано» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги после 17-ти туров, набрав 27 очков.

Ранее на этой неделе «Райо», как и ожидалось, вышел в следующий раунд Кубка Испании, выиграв на выезде у скромного «Бергантиньос» (3:1).

Между тем, в недавнем туре Ла Лиги «Райо Вальекано» уступил в гостевом матче «Вильярреалу» (0:2). Но это было ожидаемо, соперник сейчас находится в очень хорошей форме.

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Но в данном случае надо обратить вот на что: «Райо Вальекано» в восьми домашних матчах одержал семь побед и ни разу не проиграл . И это просто невероятное достижение для такого клуба. По сути, «Райо» уже сейчас почти обеспечил себе место в элите на следующий сезон благодаря домашним результатам.

И еще: в этих восьми домашних матчах «Райо» пропустил лишь три мяча.

«Алавес»

«Алавес» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 16-ти матчах 15 очков.

В отличие от «Райо», «Алавес» вылетел из Кубка Испании, не сумев пройти «Линарес» (1:2).

В Ла Лиге у «Алавеса» на данный момент серия из четырех матчей без побед (две ничьи и два поражения).

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В прошлом туре «Алавес» сыграл на своем поле вничью с «Хетафе» (1:1), а перед этим были поражения от «Сельты» и «Гранады».

«Алавес» не пропускал только в трех матчах текущего чемпионата Испании.

Прогноз и ставка

На «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Алавеса» — за 4.75.

В Испании всегда все максимально непредсказуемо, всегда надо быть готовым к сюрпризам, но в данном случае все-таки есть смысл поставить на хозяев. Можно даже с форой.

Ставка — победа «Райо Вальекано» с форой (-1,5) за 3.26.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Райо Вальекано» больше 1,5 за 2.05.