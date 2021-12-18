Коэффициенты на матч Райо Вальекано — Алавес
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги после 17-ти туров, набрав 27 очков.
Ранее на этой неделе «Райо», как и ожидалось, вышел в следующий раунд Кубка Испании, выиграв на выезде у скромного «Бергантиньос» (3:1).
Между тем, в недавнем туре Ла Лиги «Райо Вальекано» уступил в гостевом матче «Вильярреалу» (0:2). Но это было ожидаемо, соперник сейчас находится в очень хорошей форме.
Но в данном случае надо обратить вот на что:
И еще: в этих восьми домашних матчах «Райо» пропустил лишь три мяча.
«Алавес»
«Алавес» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в 16-ти матчах 15 очков.
В отличие от «Райо», «Алавес» вылетел из Кубка Испании, не сумев пройти «Линарес» (1:2).
В Ла Лиге у «Алавеса» на данный момент серия из четырех матчей без побед (две ничьи и два поражения).
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В прошлом туре «Алавес» сыграл на своем поле вничью с «Хетафе» (1:1), а перед этим были поражения от «Сельты» и «Гранады».
«Алавес» не пропускал только в трех матчах текущего чемпионата Испании.
Прогноз и ставка
На «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Алавеса» — за 4.75.
В Испании всегда все максимально непредсказуемо, всегда надо быть готовым к сюрпризам, но в данном случае все-таки есть смысл поставить на хозяев. Можно даже с форой.
Ставка — победа «Райо Вальекано» с форой (-1,5) за 3.26.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Райо Вальекано» больше 1,5 за 2.05.