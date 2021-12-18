«Аталанта» сыграет на своём поле против «Ромы» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдёт в Бергамо, начало — 17:00 (мск). «Аталанта» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» находится на 3-м месте в Серии А с 37 очками после 17 туров. У них 11 побед, 4 ничьи и 2 проигрыша. Благодаря серии из 6 побед подряд «Аталанта» очутилась всего в 3-х очках от лидирующего в таблице Серии А «Интера». 12 декабря «богиня» набрала очередные 3 балла в гостях у «Вероны» (2:1).

В последних 12 матчах во всех турнирах «Аталанта» потерпела всего 1 поражение. Впрочем, оно лишило команду Гасперини плей-офф Лиги чемпионов: проигрыш на своем поле испанскому «Вильярреалу» (2:3) отправил «богиню» в Лигу Европы.

Предстоящую битву точно пропустит Госенс, у него травма.

«Рома»

«Рома» идет на 6-й позиции в турнирной таблице с 28 баллами. У «волков» 9 выигрышей, 1 ничья и 7 поражений. В первенстве Италии римляне заметно отстали от зоны Лиги чемпионов.

От 4-го места «волков» отделяют 8 очков. «Рома» отличается нестабильностью результатов. После сухих поражений от «Болоньи» (0:1) и «Интера» (0:3) футболисты Моуринью 13 декабря дома справились со «Специей» (2:0).

«Рома» так же не без проблем решил задачу в еврокубках, пробившись в 1/8 финала Лиги конференций с 1-го места в группе С. «Волки» воспользовались осечкой норвежского «Буде-Глимт» и обошли скандинавов в таблице, победив в Болгарии софийский ЦСКА (3:2).

Не смогут выйти на поле из-за повреждений Пеллегрини, Спинаццола и Эль-Шаарави, также дисквалифицирован Афена-Гьян.

Прогноз и ставка

На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Ромы» — за 4.60.

Прогноз — Судя по статистике команд в этом сезоне, учитывая их серии выездных и домашних матчей, можно с уверенностью сказать о том, что «Аталанта» бесспорный претендент на победу в будущей игре. И так же матчи «Аталанты» — это всегда голы и этот не будет исключением.

Ставка — «Аталанта» победа и общий тотал матча больше 2.5 за 2.31.