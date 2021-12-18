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    «Аталанта» победит «Рому» с большим количеством голов в матче

    «Аталанта» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, чемпионат Италии, 18 декабря 2021 года

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    Руслан Малиновский
    «Аталанта» сыграет на своём поле против «Ромы» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдёт в Бергамо, начало — 17:00 (мск). «Аталанта» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Декабря 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 17:00 Рома Рома
  • Рим
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    Коэффициенты на матч Аталанта — Рома

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    «Аталанта» находится на 3-м месте в Серии А с 37 очками после 17 туров. У них 11 побед, 4 ничьи и 2 проигрыша. Благодаря серии из 6 побед подряд «Аталанта» очутилась всего в 3-х очках от лидирующего в таблице Серии А «Интера». 12 декабря «богиня» набрала очередные 3 балла в гостях у «Вероны» (2:1).

    В последних 12 матчах во всех турнирах «Аталанта» потерпела всего 1 поражение. Впрочем, оно лишило команду Гасперини плей-офф Лиги чемпионов: проигрыш на своем поле испанскому «Вильярреалу» (2:3) отправил «богиню» в Лигу Европы.

    Предстоящую битву точно пропустит Госенс, у него травма.

    «Рома»

    «Рома» идет на 6-й позиции в турнирной таблице с 28 баллами. У «волков» 9 выигрышей, 1 ничья и 7 поражений. В первенстве Италии римляне заметно отстали от зоны Лиги чемпионов.

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    • От 4-го места «волков» отделяют 8 очков. «Рома» отличается нестабильностью результатов. После сухих поражений от «Болоньи» (0:1) и «Интера» (0:3) футболисты Моуринью 13 декабря дома справились со «Специей» (2:0).

    «Рома» так же не без проблем решил задачу в еврокубках, пробившись в 1/8 финала Лиги конференций с 1-го места в группе С. «Волки» воспользовались осечкой норвежского «Буде-Глимт» и обошли скандинавов в таблице, победив в Болгарии софийский ЦСКА (3:2).

    Не смогут выйти на поле из-за повреждений Пеллегрини, Спинаццола и Эль-Шаарави, также дисквалифицирован Афена-Гьян.

    Прогноз и ставка

    На «Аталанту» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Ромы» — за 4.60.

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    Прогноз — Судя по статистике команд в этом сезоне, учитывая их серии выездных и домашних матчей, можно с уверенностью сказать о том, что «Аталанта» бесспорный претендент на победу в будущей игре. И так же матчи «Аталанты» — это всегда голы и этот не будет исключением.

    Ставка — «Аталанта» победа и общий тотал матча больше 2.5 за 2.31.

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    «Аталанта» — «Рома»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. «Аталанта» победит «Рому» с большим количеством голов в матче
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