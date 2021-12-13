В 16-м туре турецкой Суперлиги «Сивасспор» в родных стенах сразится с «Галатасараем». Игра пройдет 13 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Сивасспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сивасспор»

После 15 сыгранных туров «Сивасспор» набрал 19 пунктов, с которыми находится в середине турнирной таблицы Суперлиги, но от опасной зоны коллектив оторвался на пять баллов.

«Храбрые» неудачно стартовали в первенстве, одержав свою первую викторию только в шестом туре. Всего у них в данном первенстве числится всего лишь четыре победных результата.

Коллектив смог выиграть свои две последние проведенные встречи, одолев оба раза вышестоящие команды. До этого «красно-белые» имели 6-матчевую серию без выигрышей.

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В родных стенах «Сивасспор» выступает довольно-таки сильно, проиграв только раз за восемь игр при двух викториях и пяти мировых исходах.

«Галатасарай»

С 23 зачетными пунктами «Галатасарай» разместился всего лишь на седьмой позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиге. От еврозоны команда отстает на пять баллов.

«Львы» за 15 проведенных туров смогли отпраздновать только шесть выигрышей, еще пять встреч они завершили мировыми исходами и четыре поединка проиграли.

В рамках чемпионата страны стамбульцы не побеждают в последних своих четырех играх, трижды сыграв вничью в этот период. Накануне же они расписали мировую с римским «Лацио» 0:0 в Лиге Европы, где вышли в 1/8 финала.

Только 10 из 23 баллов «Галатасарай» в этом чемпионате Турции заработал вне родных стен, по два раза победив и уступив, а также четыре поединка сведя вничью.

В прошлом сезоне «Галатасарай» в играх с «Сивасспором» набрал четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв 2:2 дома. Отметим, что последние 18 очных встреч этих клубов приносили только верховые исходы, а 17 из них были с обоюдно забитыми мячами.

Прогноз и ставка на «Сивасспор» — «Галатасарай»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Галатасарая» предлагают — 2.50.

На викторию «Сивасспора» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.52.

Прогнозируем, что верховая тенденция в противостоянии этих команд продолжится и на этот раз. В общем, ставим в этой игре на ТБ 2,5.