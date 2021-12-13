ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорОт разочарования до главной звезды. Как Винисиус стал важным игроком «Реала» «Челси» вырвал победу в конце матча«Челси» разучился защищаться, но еще умеет бороться Марко АсенсиоПримера. «Севилья» победила «Атлетик», мадридское дерби «Реала» и «Атлетико»
  • 08:49
    • Оливейра задушил Порье и защитил пояс UFC
  • 12:13
    • Мазепин пропустит Гран-при Абу-Даби из-за коронавируса
  • 08:43
    • Нуньес проиграла Джулианне Пенья на турнире UFC 269
  • 08:28
    • Ломаченко победил Комми единогласным решением судей
  • 05:47
    • «Нью-Йорк Сити» впервые в своей истории стал чемпионом МЛС
  • 00:42
    • Ибрагимович спас «Милан» от поражения в матче с «Удинезе»
  • 22:26
    • Гол Роналду принес «МЮ» победу над «Норвичем»
    Все новости спорта

    Верховая тенденция будет продолжена?

    «Сивасспор» — «Галатасарай». Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, Чемпионат Турции, 13 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Галатасарай
    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Галатасарай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Галатасарай»
    В 16-м туре турецкой Суперлиги «Сивасспор» в родных стенах сразится с «Галатасараем». Игра пройдет 13 декабря и начнется в 18:00 по мск. «Сивасспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сивасспор»

    После 15 сыгранных туров «Сивасспор» набрал 19 пунктов, с которыми находится в середине турнирной таблицы Суперлиги, но от опасной зоны коллектив оторвался на пять баллов.

    «Храбрые» неудачно стартовали в первенстве, одержав свою первую викторию только в шестом туре. Всего у них в данном первенстве числится всего лишь четыре победных результата.

    Коллектив смог выиграть свои две последние проведенные встречи, одолев оба раза вышестоящие команды. До этого «красно-белые» имели 6-матчевую серию без выигрышей.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Сивасспор» выступает довольно-таки сильно, проиграв только раз за восемь игр при двух викториях и пяти мировых исходах.

    «Галатасарай»

    С 23 зачетными пунктами «Галатасарай» разместился всего лишь на седьмой позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиге. От еврозоны команда отстает на пять баллов.

    «Львы» за 15 проведенных туров смогли отпраздновать только шесть выигрышей, еще пять встреч они завершили мировыми исходами и четыре поединка проиграли.

  • «Челси» разучился защищаться, но еще умеет бороться
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Лидс»
  • Сегодня

    • В рамках чемпионата страны стамбульцы не побеждают в последних своих четырех играх, трижды сыграв вничью в этот период. Накануне же они расписали мировую с римским «Лацио» 0:0 в Лиге Европы, где вышли в 1/8 финала.

    Только 10 из 23 баллов «Галатасарай» в этом чемпионате Турции заработал вне родных стен, по два раза победив и уступив, а также четыре поединка сведя вничью.

    В прошлом сезоне «Галатасарай» в играх с «Сивасспором» набрал четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв 2:2 дома. Отметим, что последние 18 очных встреч этих клубов приносили только верховые исходы, а 17 из них были с обоюдно забитыми мячами.

    Прогноз и ставка на «Сивасспор» — «Галатасарай»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Галатасарая» предлагают — 2.50.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На викторию «Сивасспора» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.52.

    Прогнозируем, что верховая тенденция в противостоянии этих команд продолжится и на этот раз. В общем, ставим в этой игре на ТБ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  7.40
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лилль — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Вильярреал — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Леганес — Понферрадина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Труа — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.911.97
  • Прогноз на матч Ренн — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Метц — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Анже — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сивасспор» — «Галатасарай»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 13.12.2021. Прогнозы на футбол. Верховая тенденция будет продолжена?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры