«Лудогорец» сыграет на своем поле с «Мидтьюлланном» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. «Лудогорец» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лудогорец»

«Лудогорец» уже ни на что не претендует, ведь команда набрала всего один балл. Ну, разве что на пополнение копилки в таблице коэффициентов УЕФА и немного средств в бюджет.

В первом матче этих команд была зафиксирована ничья (1:1). Однако сейчас болгары могут повлиять на турнирную ситуацию в группе.

В последнем матче своего чемпионата «Лудогорец» добыл яркую викторию. На выезде был обыгран софийский «Локомотив» (2:4).

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Даже не имея турнирной мотивации, болгарский клуб способен создать проблемы почти любому оппоненту. В неплохой форме находится один из лидеров команды Кирил Десподов.

«Мидтьюлланн»

Датчане всеми силами стараются подняться как можно выше в своей группе. Нынешнее 3 место, конечно, выводит в евровесну, но в случае победы в Разграде есть шанс занять даже первую строчку.

Правда, для этого должны еще совпасть обстоятельства. Например, в виде ничьей в параллельном поединке группы F.

В этом поединке гости обойдутся без Даниэля Хога. Опытный защитник получил травму, и уже более месяца находится в клубном лазарете.

В этом поединке «Мидтьюлланн» наверняка изберет остроатакующую модель игры. Иного выбора у гостей попросту нет, да и соперник, к счастью, не имеет турнирной мотивации.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мидтьюлланн» за 1.69, на ничью за 4.14, а на «Лудогорец» — за 5.20.

Болгарский клуб лишен турнирной мотивации на последний тур.

«Мидтьюлланн» наверняка будет активно идти вперед с первых минут встречи .

Датчане мотивированы подняться на одно из первых двух мест в группе. Наши прогноз и ставка — Победа «Мидтьюлланна» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.