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    «Мидтьюлланн» покинет Разград со щитом?

    «Лудогорец» — «Мидтьюлланн». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, Лига Европы, 9 декабря 2021 года

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    «Лудогорец» сыграет на своем поле с «Мидтьюлланном» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 23:00 мск. «Лудогорец» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 09 Декабря 2021 года
    Лудогорец
  • Лига Европы. Группа F
    •  Лудогорец 23:00 Мидтьюлланн Мидтьюлланн
  • Хернинг
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    Коэффициенты на матч Лудогорец — Мидтьюлланн

  • 1
  • 4.90
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Лудогорец»

    «Лудогорец» уже ни на что не претендует, ведь команда набрала всего один балл. Ну, разве что на пополнение копилки в таблице коэффициентов УЕФА и немного средств в бюджет.

    В первом матче этих команд была зафиксирована ничья (1:1). Однако сейчас болгары могут повлиять на турнирную ситуацию в группе.

    В последнем матче своего чемпионата «Лудогорец» добыл яркую викторию. На выезде был обыгран софийский «Локомотив» (2:4).

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    Даже не имея турнирной мотивации, болгарский клуб способен создать проблемы почти любому оппоненту. В неплохой форме находится один из лидеров команды Кирил Десподов.

    «Мидтьюлланн»

    Датчане всеми силами стараются подняться как можно выше в своей группе. Нынешнее 3 место, конечно, выводит в евровесну, но в случае победы в Разграде есть шанс занять даже первую строчку.

    Правда, для этого должны еще совпасть обстоятельства. Например, в виде ничьей в параллельном поединке группы F.

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  • 06/12/2021

    • В этом поединке гости обойдутся без Даниэля Хога. Опытный защитник получил травму, и уже более месяца находится в клубном лазарете.

    В этом поединке «Мидтьюлланн» наверняка изберет остроатакующую модель игры. Иного выбора у гостей попросту нет, да и соперник, к счастью, не имеет турнирной мотивации.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мидтьюлланн» за 1.69, на ничью за 4.14, а на «Лудогорец» — за 5.20.

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    Болгарский клуб лишен турнирной мотивации на последний тур.

    «Мидтьюлланн» наверняка будет активно идти вперед с первых минут встречи.

    Датчане мотивированы подняться на одно из первых двух мест в группе. Наши прогноз и ставка — Победа «Мидтьюлланна» в 1 тайме с коэффициентом 2.23.

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    «Лудогорец» — «Мидтьюлланн»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. «Мидтьюлланн» покинет Разград со щитом?
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