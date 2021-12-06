«Днепр-1» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Од в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 20:30 мск. «Днепр-1» — «Черноморец» Од: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр-1»

«Днепр-1» в нынешнем сезоне показывает весьма привлекательный футбол. Кроме, пожалуй, матчей с грандами УПЛ, команда Игора Йовичевича смотрится очень выгодно.

И вполне справедливо, что днепряне занимают 3 место. При этом у «Днепра-1» на два очка больше, чем у привычно третьей «Зари».

В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» разнес в щепки «Ворсклу» (5:1). Причем после того днепряне еще и прошли в ¼ финала Кубка Украины, обыграв «ЛНЗ» (0:2).

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Серия из пяти побед подряд говорит о силе днепровского клуба. Йовичевич создал потрясающий коллектив, а Артем Довбик забил уже 12 мячей в чемпионате.

«Черноморец» Од

Одесситы стартовали крайне неудачно, но затем разыгрались. Молодые подопечные Юрия Мороза уже поднялись на 13 место, но вся борьба за выживание еще впереди.

«Черноморец» Од в минувшем туре проиграл. Правда, молодая команда Мороза уступила «Десне» лишь минимально.

Более того, это поражение стало подряд для одесситов. Однако вряд ли кто-то осмелится бросить камень в команду за разгромное поражение чемпиону тур назад.

С «Днепром-1» одесситы пересекались всего-лишь дважды. Последнее свидание на старте нынешнего сезона завершилось для «моряков» поражением (0:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Днепр-1» за 1.35, на ничью за 5.10, а на «Черноморец» Од — за 8.50.

«Днепр-1» имеет серию из пяти побед к ряду .

Одесситы молоды и нестабильны, и едва ли способны сдержать Довбика и компанию.

Днепряне смотрятся намного сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Днепра-1» -1.5 с коэффициентом 2.02.