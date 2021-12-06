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    «Днепр-1» уверенно одолеет «моряков»?

    «Днепр-1» — «Черноморец» Од. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, УПЛ, 6 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Черноморец» Од
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    Игор Йовичевич
    «Днепр-1» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Од в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 6 декабря, начало — в 20:30 мск. «Днепр-1» — «Черноморец» Од: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Днепр-1»

    «Днепр-1» в нынешнем сезоне показывает весьма привлекательный футбол. Кроме, пожалуй, матчей с грандами УПЛ, команда Игора Йовичевича смотрится очень выгодно.

    И вполне справедливо, что днепряне занимают 3 место. При этом у «Днепра-1» на два очка больше, чем у привычно третьей «Зари».

    В минувшем туре УПЛ «Днепр-1» разнес в щепки «Ворсклу» (5:1). Причем после того днепряне еще и прошли в ¼ финала Кубка Украины, обыграв «ЛНЗ» (0:2).

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    Серия из пяти побед подряд говорит о силе днепровского клуба. Йовичевич создал потрясающий коллектив, а Артем Довбик забил уже 12 мячей в чемпионате.

    «Черноморец» Од

    Одесситы стартовали крайне неудачно, но затем разыгрались. Молодые подопечные Юрия Мороза уже поднялись на 13 место, но вся борьба за выживание еще впереди.

    «Черноморец» Од в минувшем туре проиграл. Правда, молодая команда Мороза уступила «Десне» лишь минимально.

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    • Более того, это поражение стало подряд для одесситов. Однако вряд ли кто-то осмелится бросить камень в команду за разгромное поражение чемпиону тур назад.

    С «Днепром-1» одесситы пересекались всего-лишь дважды. Последнее свидание на старте нынешнего сезона завершилось для «моряков» поражением (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Днепр-1» за 1.35, на ничью за 5.10, а на «Черноморец» Од — за 8.50.

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    «Днепр-1» имеет серию из пяти побед к ряду.

    Одесситы молоды и нестабильны, и едва ли способны сдержать Довбика и компанию.

    Днепряне смотрятся намного сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Днепра-1» -1.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Днепр-1» — «Черноморец» Од: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 06.12.2021. Прогнозы на футбол. «Днепр-1» уверенно одолеет «моряков»?
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