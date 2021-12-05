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    «Пчелы» удержатся в зоне еврокубков

    «Райо Вальекано» — «Эспаньол». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, Чемпионат Испании, 5 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Эспаньол»
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    Радамель Фалькао
    В Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» местный клуб «Райо Вальекано» примет «Эспаньол» из Барселоны в рамках 16-го тура Примеры. Встреча состоится 5 декабря и начнется в 16:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Декабря 2021 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 16:00 Эспаньол Эспаньол
  • Барселона
    •

    Коэффициенты на матч Райо Вальекано — Эспаньол

  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
    •

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» поднялся из Сегунды и пока в Примере оставляет о себе хорошее впечатление. Сейчас мадридцы идут на шестой еврокубковой строке, но седьмая «Барса» отстает лишь на балл при игре в запасе.

    «Пчелы» за 15 проведенных встреч текущей компании смогли победить в семи из них. Еще в пяти случаях они были повержены и три игры закончили мировым исходом, забито 23 гола, пропущено — 16.

    За последние пять матчей чемпионата у «великанов» только одно фиаско, которое было от «Реала» 1:2 в гостях. Также они в этот период дважды победили и два раза сыграли вничью. Одна из этих мировых была в прошлом туре на выезде с «Валенсией» — 1:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом розыгрыше Примеры «Райо Вальекано» пока имеет первую домашнюю статистику, выиграв шесть игр из семи при одной мировой.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» также прошлый сезон провел в Сегунде и смог повысится в классе. В элите испанского футбола он на текущий момент с 20 очками идет девятым, отставая от своего предстоящего противника на четыре пункта.

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    • Пока «попугаи» соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по пять раз. Разница мячей в этих встречах почти тоже равная, 15 забитых против 14 пропущенных.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В отрезке последних четырех игр первенства каталонцы чередуют гостевые фиаско с домашними викториями. Так, в прошлом туре они на своем поле справились с «Реал Сосьедадом» — 1:0.

    Вне родных стен в этом розыгрыше Примеры клуб из Барселоны еще не побеждал, трижды сыграв вничью при четырех поражениях.

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    В прошлом сезоне «Райо» дважды взял верх над «Эспаньолом» — 1:0 дома и 3:2 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 2.23, победа «Эспаньола» — 3.68, ничья — 3.24.

    «Райо Вальекано» неплохо освоился в элите и на своем поле выступает пока очень сильно. Так что в этой игре прогнозируем викторию хозяев поля над неубедительными вне родных стен каталонцами.

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    «Райо Вальекано» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. «Пчелы» удержатся в зоне еврокубков
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