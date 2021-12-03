«Касымпаша»
«Апачи» представляют группу аутсайдеров. Они находятся на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице, имея всего 10 очков после 14 туров.
«Касымпаша» смогла выиграть только один матч из пяти последних в турнире. В прошлых трех турах коллектив не побеждал и забил всего один мяч. С такими показателями будет трудно противостоять более сильному сопернику.
Хозяева проиграли «Газиантепу» 2:0 и были слабее «Карагюмрюка», которому проиграли 1:3. Серию поражений удалось прервать благодаря ничьей, которая была 26 ноября в матче против «Аданадемирспора». Игра закончилась со счетом 1:1.
В трех из четырех домашних матчей чемпионата «Касымпаша» пропускала как минимум дважды.
«Бешикташ»
«Черные орлы» занимают место в середине турнирной таблицы с 20 очками на счету. В активе команды 6 побед, 2 ничьи и 6 поражений.
К матчу гости подходят с серией их четырех неудачных матчей. У них были поражения от «Хатайспора» (0:1), «Трабзонспора» (1:2), «Аланьяспора» (0:2) и «Гиресунспора» (0:4).
В этот же период «Бешикташ» параллельно играл в Лиге чемпионов, где потерпел две неудачи, уступив «Спортингу» 0:4 и «Аяксу» 1:2.
«Бешикташ» проиграл 6 выездных матчей подряд с учетом всех турниров.
Прогноз и ставка
«Бешикташ», несмотря на результаты, получил относительно невысокий коэффициент — 1.86. На победу «Касымпаши» нам предлагают поставить с котировкой 3.75. Ничья оценивается букмекерами с коэффициентом 4.00.
У «Бешикташа» будет непростой выезд. Он столкнулся с проблемами в последних двух гостевых матчах против «Касымпаши», проиграв в обоих случаях.
На победу одной из команд ставить не будет. Рекомендуем обратить внимание на тоталы. В 4 из 5 очных противостояний между соперниками забивалось не мене трех голов. Рекомендуем поставить на ТБ 3 за 2.07.