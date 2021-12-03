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    Тотал больше в матче «Касымпаши» и «Бешикташа»

    «Касымпаша» — «Бешикташ». Прогноз (к. 2.07) и ставки на футбол, Суперлига, 3 декабря 2021 года

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    3 декабря на «Реджеп Тайип Эрдоган» в Стамбуле «Касымпаша» примет «Бешикташ» в рамках 15 тура турецкой Суперлиги. Начало матча в 20:00 мск. «Касымпаша» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Касымпаша»

    «Апачи» представляют группу аутсайдеров. Они находятся на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице, имея всего 10 очков после 14 туров.

    «Касымпаша» смогла выиграть только один матч из пяти последних в турнире. В прошлых трех турах коллектив не побеждал и забил всего один мяч. С такими показателями будет трудно противостоять более сильному сопернику.

    Хозяева проиграли «Газиантепу» 2:0 и были слабее «Карагюмрюка», которому проиграли 1:3. Серию поражений удалось прервать благодаря ничьей, которая была 26 ноября в матче против «Аданадемирспора». Игра закончилась со счетом 1:1.

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    В трех из четырех домашних матчей чемпионата «Касымпаша» пропускала как минимум дважды.

    «Бешикташ»

    «Черные орлы» занимают место в середине турнирной таблицы с 20 очками на счету. В активе команды 6 побед, 2 ничьи и 6 поражений.

    К матчу гости подходят с серией их четырех неудачных матчей. У них были поражения от «Хатайспора» (0:1), «Трабзонспора» (1:2), «Аланьяспора» (0:2) и «Гиресунспора» (0:4).

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    • В этот же период «Бешикташ» параллельно играл в Лиге чемпионов, где потерпел две неудачи, уступив «Спортингу» 0:4 и «Аяксу» 1:2.

    «Бешикташ» проиграл 6 выездных матчей подряд с учетом всех турниров.

    Прогноз и ставка

    «Бешикташ», несмотря на результаты, получил относительно невысокий коэффициент — 1.86. На победу «Касымпаши» нам предлагают поставить с котировкой 3.75. Ничья оценивается букмекерами с коэффициентом 4.00.

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    У «Бешикташа» будет непростой выезд. Он столкнулся с проблемами в последних двух гостевых матчах против «Касымпаши», проиграв в обоих случаях.

    На победу одной из команд ставить не будет. Рекомендуем обратить внимание на тоталы. В 4 из 5 очных противостояний между соперниками забивалось не мене трех голов. Рекомендуем поставить на ТБ 3 за 2.07.

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    «Касымпаша» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на футбол. Тотал больше в матче «Касымпаши» и «Бешикташа»
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