ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита ИосифовИз лимитного рая — за мечтой. Ещё один российский футболист дебютировал в Европе Валерий КарпинКарпин еще раз подтвердил: его надо срочно менять. Идеальный вариант для сборной — возвращение Черчесова «Ювентус» рискует получить наказание за свои сделки«Ювентус» угодил в скандал, от которого плохо пахнет
  • 01:11
    • «Ливерпуль» разгромил «Эвертон», «Манчестер Сити» одолел «Астон Виллу»
  • 01:21
    • ПСЖ с Месси в составе не справился с «Ниццей»
  • 01:07
    • «Челси» на выезде одолел «Уотфорд»
  • 00:57
    • Гол Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»
  • 00:44
    • «Сассуоло» отобрал очки у «Наполи», «Милан» разгромил «Дженоа»
  • 23:35
    • СМИ: Левандовский хочет перейти в «Реал»
  • 22:47
    • WTA отказалась от проведения турниров в Китае из-за дела Шуай Пэн
    Все новости спорта

    На пару голов рассчитывать можно?

    «Гранада» — «Алавес». Прогноз, ставка (к.1.80) на футбол, Чемпионат Испании, 3 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Гренаду Прогнозы на Алавес Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Гранада» — «Алавес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алавес»
    В 16-м туре испанской Примеры «Гранада» на своем поле сразится с «Алавесом». Поединок пройдет 3 декабря, начало — в 23:00 по мск. «Гранада» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 03 Декабря 2021 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 Алавес Алавес
  • Витория
    •

    Коэффициенты на матч Гранада — Алавес

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Гранада»

    «Гранада» с 12 набранными очками идет в чемпионской гонке на 16-й позиции, находясь недалеко от зоны вылета, опережая ее только по дополнительным показателям.

    «Насриды» в текущем первенстве пока смогли добиться только двух победных результатов, а еще в шести поединках они расходились миром и шесть раз уступали.

    В минувшем туре «красно-белые» на выезде смогли добиться ничьей с «Атлетиком», сыграв 2:2, а перед этим они проиграли две игры подряд — дома мадридскому «Реалу» 1:4 и на выезде «Эспаньолу» 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Гранада» в этом чемпионате набрала пока лишь пять баллов из 12 общих, раз выиграв при двух ничьих и трех поражениях.

    «Алавес»

    «Алавес» перед стартом данного тура занимает 15-е место, набрав 14 очков в 14-ти проведенных встречах. От опасной зоны команда оторвалась всего лишь на два пункта.

    «Славные» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть четыре поединка, два матча они завершили мировыми исходами и аж восемь раз уходили с поля поверженными.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В минувшем игровом дне клуб из Витории дома уступил «Сельте» со счетом 1:2. Этим фиаско он прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой смог добиться трех побед и дважды расписать мировые.

    Вне родных стен на текущий момент «Алавес» смог разжиться всего лишь пятью очками из 14 общих, раз выиграв при двух ничьих и трех проигрышах.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В прошлом сезоне эти клубы обменялись результативными домашними викториями — 2:1 и 2:4.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Гранады» — 2.62, победа «Алавеса» — 3.08, ничья — 3.14.

    В последнее время обе команды хотя бы по голу забивали в своих матчах, да и между собой зачастую играют результативно. Так что от их очного противостояния ждем несколько результативных ударов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торино — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.96
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Баия — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Гремио — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Миннесота — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гранада» — «Алавес»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на футбол. На пару голов рассчитывать можно?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры