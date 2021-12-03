В 16-м туре испанской Примеры «Гранада» на своем поле сразится с «Алавесом». Поединок пройдет 3 декабря, начало — в 23:00 по мск. «Гранада» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» с 12 набранными очками идет в чемпионской гонке на 16-й позиции, находясь недалеко от зоны вылета, опережая ее только по дополнительным показателям.

«Насриды» в текущем первенстве пока смогли добиться только двух победных результатов, а еще в шести поединках они расходились миром и шесть раз уступали.

В минувшем туре «красно-белые» на выезде смогли добиться ничьей с «Атлетиком», сыграв 2:2, а перед этим они проиграли две игры подряд — дома мадридскому «Реалу» 1:4 и на выезде «Эспаньолу» 0:2.

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В родных стенах «Гранада» в этом чемпионате набрала пока лишь пять баллов из 12 общих, раз выиграв при двух ничьих и трех поражениях.

«Алавес»

«Алавес» перед стартом данного тура занимает 15-е место, набрав 14 очков в 14-ти проведенных встречах. От опасной зоны команда оторвалась всего лишь на два пункта.

«Славные» за всю турнирную дистанцию смогли выиграть четыре поединка, два матча они завершили мировыми исходами и аж восемь раз уходили с поля поверженными.

Календарь и таблица испанской Примеры

В минувшем игровом дне клуб из Витории дома уступил «Сельте» со счетом 1:2. Этим фиаско он прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию, в которой смог добиться трех побед и дважды расписать мировые.

Вне родных стен на текущий момент «Алавес» смог разжиться всего лишь пятью очками из 14 общих, раз выиграв при двух ничьих и трех проигрышах.

В прошлом сезоне эти клубы обменялись результативными домашними викториями — 2:1 и 2:4.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Гранады» — 2.62, победа «Алавеса» — 3.08, ничья — 3.14.

В последнее время обе команды хотя бы по голу забивали в своих матчах, да и между собой зачастую играют результативно. Так что от их очного противостояния ждем несколько результативных ударов.