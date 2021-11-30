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    «Ювентус» снова не сможет выиграть?

    «Салернитана» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.13) и ставки на чемпионат Италии 30 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Ювентус»
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    Пауло Дибала
    «Ювентус» сыграет на выезде против «Салернитаны» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 ноября в Салерно, начало — в 22:45 мск. «Салернитана» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Ноября 2021 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 22:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч Салернитана — Ювентус

  • 1
  • 8.00
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.40
  • Ставка!
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    «Салернитана»

    «Салернитана» находится на последнем месте в турнирной таблице Серии А после 14-ти туров. Сейчас в активе клуба из Салерно всего лишь восемь очков.

    Безвыигрышная серия «Салернитаны» составляет четыре матча. В предыдущем туре команда Стефано Колантуоно сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), своим соседом по таблице.

    А перед этим были поражения от «Наполи», «Лацио» и «Сампдории». В этих матчах «Салернитана» не забила ни одного мяча.

    «Салернитана» потерпела пять поражений в семи предыдущих матчах на своем поле.

    «Ювентус»

    «Ювентус» тем временем по-прежнему находится за пределами топ-6 — на восьмой строчке. В 14-ти матчах «Старая синьора» набрала 21 очко.

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    • После двух-трех неплохих матчей «Юве» на минувшей неделе снова разочаровал. Это были очень неприятные дни для туринского клуба.

    Сначала «Ювентус» проиграл «Челси» в Лиге чемпионов. Встреча в Лондоне завершилась болезненным поражением со счетом 0:4.

    Все прогнозы на Серию А

    А через несколько дней команда Массимилиано Аллегри уступила на своем поле «Аталанте» (0:1). Очередной матч, в котором «Юве» крайне слабо сыграл в атаке.

    В семи гостевых матчах в Серии А «Ювентус» одержал только три победы.

    Прогноз и ставка

    На «Салернитану» в этом матче можно поставить за 8.50, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Ювентуса» — за 1.40.

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    «Салернитане», несмотря на недавние результаты, сейчас уже не так сложно, как в начале сезона, но против голодного «Ювентуса» у нее нет ни малейших шансов.

    Ставка — победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 2.13.

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    «Салернитана» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на футбол. «Ювентус» снова не сможет выиграть?
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