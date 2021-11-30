«Ювентус» сыграет на выезде против «Салернитаны» в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 ноября в Салерно, начало — в 22:45 мск. «Салернитана» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

«Салернитана» находится на последнем месте в турнирной таблице Серии А после 14-ти туров. Сейчас в активе клуба из Салерно всего лишь восемь очков.

Безвыигрышная серия «Салернитаны» составляет четыре матча. В предыдущем туре команда Стефано Колантуоно сыграла вничью с «Кальяри» (1:1), своим соседом по таблице.

А перед этим были поражения от «Наполи», «Лацио» и «Сампдории». В этих матчах «Салернитана» не забила ни одного мяча.

«Салернитана» потерпела пять поражений в семи предыдущих матчах на своем поле.

«Ювентус»

«Ювентус» тем временем по-прежнему находится за пределами топ-6 — на восьмой строчке. В 14-ти матчах «Старая синьора» набрала 21 очко.

После двух-трех неплохих матчей «Юве» на минувшей неделе снова разочаровал. Это были очень неприятные дни для туринского клуба.

Сначала «Ювентус» проиграл «Челси» в Лиге чемпионов. Встреча в Лондоне завершилась болезненным поражением со счетом 0:4.

Все прогнозы на Серию А

А через несколько дней команда Массимилиано Аллегри уступила на своем поле «Аталанте» (0:1). Очередной матч, в котором «Юве» крайне слабо сыграл в атаке.

В семи гостевых матчах в Серии А «Ювентус» одержал только три победы.

Прогноз и ставка

На «Салернитану» в этом матче можно поставить за 8.50, ничью букмекеры предлагают за 5.20, а победу «Ювентуса» — за 1.40.

«Салернитане», несмотря на недавние результаты, сейчас уже не так сложно, как в начале сезона, но против голодного «Ювентуса» у нее нет ни малейших шансов.

Ставка — победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 2.13.