Коэффициенты на матч Брага — Визела
«Брага»
«Брага» находится на шестой строчке. В активе хозяев поля на данный момент 19 очков.
У «Оружейников» были небольшие проблемы в самом начале сезона, но к началу ноября, судя по результатам, команда пришла в себя.
Беспроигрышная серия коллектива составила десять матчей. Но с тех пор он потерпел два поражения и одержал одну победу.
Также команда выступает в Лиге Европы, где перед заключительным туром идет на второй строчке с отрывом в один балл от третьего в группе «Мидтьюлланна».
«Визела»
По итогам 11 поединков «Визела» идет на четвертой позиции. По потерянным очкам команда занимает потенциально 10-е место как минимум.
Пока же зона вылета находится от клуба на расстоянии всего двух пунктов. Отрыв же от 16-й строчки — плей-офф за выживание — составляет один балл.
В 10 последних матчах коллектив потерпел одно поражение. При этом лишь в двух поединках он одержал победу.
Очевидно, что у клуба много ничьих — семь. В последних трех играх он не знает поражений при двух ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.
Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,75.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,30.