«Брага» сыграет на своем поле против «Визелы» в рамках 12-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 ноября в Браге, начало — в 23:15 мск. «Брага» — «Визела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» находится на шестой строчке. В активе хозяев поля на данный момент 19 очков.

У «Оружейников» были небольшие проблемы в самом начале сезона, но к началу ноября, судя по результатам, команда пришла в себя.

Беспроигрышная серия коллектива составила десять матчей. Но с тех пор он потерпел два поражения и одержал одну победу.

Все прогнозы на футбол

Также команда выступает в Лиге Европы, где перед заключительным туром идет на второй строчке с отрывом в один балл от третьего в группе «Мидтьюлланна».

«Визела»

По итогам 11 поединков «Визела» идет на четвертой позиции. По потерянным очкам команда занимает потенциально 10-е место как минимум.

Пока же зона вылета находится от клуба на расстоянии всего двух пунктов. Отрыв же от 16-й строчки — плей-офф за выживание — составляет один балл.

В 10 последних матчах коллектив потерпел одно поражение. При этом лишь в двух поединках он одержал победу.

Очевидно, что у клуба много ничьих — семь. В последних трех играх он не знает поражений при двух ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,30.