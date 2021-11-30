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    Поднимется ли «Брага» на четвертое место?

    «Брага» — «Визела». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Португалии, 30 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Визела»
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    «Брага» идет на шестой позиции
    «Брага» сыграет на своем поле против «Визелы» в рамках 12-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 ноября в Браге, начало — в 23:15 мск. «Брага» — «Визела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 30 Ноября 2021 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 23:15 Визела Визела
  • Португалия. Примера
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    Коэффициенты на матч Брага — Визела

  • 1
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  • 2
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  • Ставка!
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    «Брага»

    «Брага» находится на шестой строчке. В активе хозяев поля на данный момент 19 очков.

    У «Оружейников» были небольшие проблемы в самом начале сезона, но к началу ноября, судя по результатам, команда пришла в себя.

    Беспроигрышная серия коллектива составила десять матчей. Но с тех пор он потерпел два поражения и одержал одну победу.

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    Также команда выступает в Лиге Европы, где перед заключительным туром идет на второй строчке с отрывом в один балл от третьего в группе «Мидтьюлланна».

    «Визела»

    По итогам 11 поединков «Визела» идет на четвертой позиции. По потерянным очкам команда занимает потенциально 10-е место как минимум.

    Пока же зона вылета находится от клуба на расстоянии всего двух пунктов. Отрыв же от 16-й строчки — плей-офф за выживание — составляет один балл.

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    • В 10 последних матчах коллектив потерпел одно поражение. При этом лишь в двух поединках он одержал победу.

    Очевидно, что у клуба много ничьих — семь. В последних трех играх он не знает поражений при двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют, и в матче будет забито больше 2,5 голов за 2,30.

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    «Брага» — «Визела»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 30.11.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Брага» на четвертое место?
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