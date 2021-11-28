В воскресенье, 28 ноября, «Наполи» примет «Лацио» в рамках 14-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, начнется в 22:45 по московскому времени. «Наполи» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 32 набранными очками, опережая «Милан» по разнице мячей при равном количестве баллов.

Команда Лучано Спаллетти в 13 сыгранных турах одержала десять побед, дважды сыграла вничью и один раз проиграла.

Перед паузой на международные матчи неаполитанцы выиграли у «Болоньи» (3:0) и «Салернитаны» (1:0), а также поделили очки с «Вероной» (1:1).

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После этого «адзурри» дважды проиграли. Сперва они уступили «Интеру» (2:3) в итальянском первенстве и «Спартаку» (1:2) в Лиге Европы.

«Лацио»

«Лацио» находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А. После 12-ти сыгранных матчей в активе римлян 21 очко.

В четырех предыдущих матчах команда Маурицио Сарри набрала семь очков. Между домашними победами над «Фиорентиной» и «Салернитаной» была гостевая ничья с «Аталантой», а в прошлом туре она уступила «Ювентусу» (0:2).

Ещё хуже в этом сезоне «Лацио» сыграл только в двух матчах, когда проиграл на выезде «Болонье» и «Вероне».

На этой неделе «Орлы» провели успешный матч Лиги Европы против московского «Локомотива» (3:0), в гостях, благодаря чему обеспечил себе выход в плей-офф.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которой равен 1,78.

Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и будет забито два или больше голов за 2,05.