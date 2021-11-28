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    Удержится ли «Наполи» на вершине?

    «Наполи» — «Лацио». Прогноз (к. 2.05) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Лацио»
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    «Наполи» проиграл два прошлых матча
    В воскресенье, 28 ноября, «Наполи» примет «Лацио» в рамках 14-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе, начнется в 22:45 по московскому времени. «Наполи» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Ноября 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч Наполи — Лацио

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Наполи»

    «Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 32 набранными очками, опережая «Милан» по разнице мячей при равном количестве баллов.

    Команда Лучано Спаллетти в 13 сыгранных турах одержала десять побед, дважды сыграла вничью и один раз проиграла.

    Перед паузой на международные матчи неаполитанцы выиграли у «Болоньи» (3:0) и «Салернитаны» (1:0), а также поделили очки с «Вероной» (1:1).

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    После этого «адзурри» дважды проиграли. Сперва они уступили «Интеру» (2:3) в итальянском первенстве и «Спартаку» (1:2) в Лиге Европы.

    «Лацио»

    «Лацио» находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А. После 12-ти сыгранных матчей в активе римлян 21 очко.

    В четырех предыдущих матчах команда Маурицио Сарри набрала семь очков. Между домашними победами над «Фиорентиной» и «Салернитаной» была гостевая ничья с «Аталантой», а в прошлом туре она уступила «Ювентусу» (0:2).

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    • Ещё хуже в этом сезоне «Лацио» сыграл только в двух матчах, когда проиграл на выезде «Болонье» и «Вероне».

    На этой неделе «Орлы» провели успешный матч Лиги Европы против московского «Локомотива» (3:0), в гостях, благодаря чему обеспечил себе выход в плей-офф.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которой равен 1,78.

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    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,75.

    Наши прогноз и ставка — «Наполи» выиграет, и будет забито два или больше голов за 2,05.

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    «Наполи» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Наполи» на вершине?
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