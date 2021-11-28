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    Продолжит ли «Монако» домашнюю серию?

    «Монако» — «Страсбург». Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбол, Лига 1, 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Страсбург»
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    Игроки «Монако»
    В матче 15 тура французской Лиги 1 «Монако» примет «Страсбург» на поле стадиона «Луи II». Поединок назначен на 28 ноября 17:00 мск. «Монако» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Ноября 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 17:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Монако — Страсбург

  • 1
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  • 2
  • 4.90
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    «Монако»

    «Монегаски» занимают 8 место в турнирной таблице с 19 очками на счету. В последнее время команда Нико Ковача потеряла много пунктов. У нее всего лишь одна победа в пяти поединках турнира.

    «Монако» сумел обыграть «Монпелье» со счетом 3:1. После этого результата прошло еще три тура, в которых хозяева победить не смогли. Они уступили 0:2 «Бресту», расписали ничью с «Реймсом» (0:0) и «Лиллем» (2:2).

    «Красно-белые» на неделе провели матч в групповой стадии Лиги Европы, в котором одолели «Реал Сосьедад» 2:1. Благодаря этому команда получила путевку в плей-офф турнира досрочно. Также этот результат ее продлил беспроигрышную серию до четырех матчей — 3 ничьи и победа.

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    Травмированы у «Монако» Крепин Диатта, Сеск Фабрегас и Бенуа Бадиашиле. Дисквалифицирован Страхинья Павлович.

    «Страсбург»

    «Страсбург» имеет то же количество очков, но занимает строчку выше по дополнительным показателям. При этом гости не проигрывают уже 3 тура, имея 2 ничьи и одно поражение.

    Команда проиграла «Ренну» 0:1 в матче 11 тура Лиги 1 и это была ее единственная неудача за 5 туров. После «Страсбург» отыгрался на «Лорьяне» разгромив его 4:0.

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    • В последних двух турах коллектив заработал 2 очка, сыграв вничью с «Нантом» (2:2) и «Реймсом» (1:1).

    Отметим, что «Страсбург» имеет лишь одну победу в 6 гостевых выступлениях этого сезона чемпионата Франции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры оценивают «Монако», как фаворита. Коэффициент на его победу составляет 1.68. На победу «Страсбурга» можно поставить с котировкой 5.00. Ничья выставлена с коэффициентом 4.20.

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    «Монако» получил заряд уверенности в прошлом матче, кода обыграл достаточно непростого соперника в лице «Реал Сосьедада». Вселяет уверенность и беспроигрышная домашняя серия команды в чемпионате, состоящая из трех побед и ничьи.

    Букмекеры высоко оценивают вероятность результативного исхода. Мы рекомендуем поставить на то, что хозяева не проиграют и тотал матча будет больше 2.5.

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    «Монако» — «Страсбург»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Монако» домашнюю серию?
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