ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи» «Барселона» рискует на выйти в плей-офф Лиги чемпионовЛига чемпионов: осталось пять путевок «Манчестер Сити» — ПСЖГвардиола поквитался со «сборной звезд». ПСЖ проиграл в Манчестере, но вышел в плей-офф ЛЧ
  • 20:27
    • «Спартак» удержал победу над «Наполи» и возглавил группу C
  • 00:58
    • «Спортинг» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в 1/8 финала ЛЧ
  • 00:55
    • «Милан» вырвал победу у «Атлетико» и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ
  • 00:50
    • «Ман Сити» обыграл ПСЖ, уступая 0:1
  • 00:46
    • «Реал» разгромил «Шериф» и вернул себе первое место в группе D
  • 22:38
    • Дубль Джеко позволил «Интеру» победить «Шахтер»
  • 00:54
    • «Ливерпуль» переиграл «Порту» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    «Атлетик» и «Гранада» сыграют нерезультативно

    «Атлетик» — «Гранада». Прогноз (к. 1.83) и ставка на матч чемпионата Испании 26 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Атлетик Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Гранада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Унаи Симон
    В рамках 15-го тура чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Гранаду». Матч пройдет на «Сан Мамесе» 26 ноября 2021 года. Начало встречи — в 23:00 мск. «Атлетик» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 26 Ноября 2021 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Гранада Гранада
  • Гранада
    •
    Коэффициенты на матч Атлетик — Гранада
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    «Атлетик»

    «Атлетик» подходит к этому матчу с серией из четырех поединков без побед в Примере. Эта серия включает в себя три ничьи и одно поражение.

    Баски уступили «Кадису» (0:1), а вничью сыграли все три матча на выезде — с «Эспаньолом» (1:1), «Реалом Сосьедад» (1:1) и «Леванте» (0:0).

    В турнирной таблице Ла Лиги «Атлетик» занимает девятое место. Клуб из Бильбао провел пока 12 матчей, в которых сумел набрать 18 очков. Баски проиграли всего два раза, но одни из лидеров лиги по ничьим — 6.

    Все прогнозы на футбол

    «Атлетик» и забивает и пропускает мало — 11 против 8. Только две команды в Ла Лиге забили меньше, а по пропущенным у «Атлетика» лучший результат.

    «Гранада»

    «Гранада» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 17-е место. Команда провела 13 матчей, в которых смогла набрать 11 очков. Столько же у «Эльче», идущего уже в зоне вылета, правда, сыграно на матч больше.

    Забито у «Гранады» всего 12 мячей, а пропущено 20. По пропущенным команда входит в шестерку худших.

  • Гвардиола поквитался со «сборной звезд». ПСЖ проиграл в Манчестере, но вышел в плей-офф ЛЧ
  • «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу со счетом 2:1 над «Пари Сен-Жермен» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • «Гранада» одержала лишь две победы в сезоне. Одна из них пришлась на матч против «Леванте», который состоялся уже в ноябре — 3:0 в гостях.

    После этого «Гранада» потерпела два поражения подряд — 0:2 от «Эспаньола» и 1:4 против «Реала».

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетика» букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничью — 4,18, а на победу «Гранады» — 6,65.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Обе команды мало забивают, а «Атлетик» еще и мало пропускает. В домашнем матче баскам, возможно, удастся сохранить свои ворота сухими, а при таком раскладе вряд ли мы увидим большое количество голов.

    Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,83.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Барыс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Младост Лучани — Войводина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кайрат — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флора — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Мура — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Галатасарай — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рапид В — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Слован — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Славия Прага — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч ХИК — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Линкольн Ред Импс — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Атлетик» — «Гранада»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 26.11.2021. Прогнозы на футбол. «Атлетик» и «Гранада» сыграют нерезультативно
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры