В рамках 15-го тура чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Гранаду». Матч пройдет на «Сан Мамесе» 26 ноября 2021 года. Начало встречи — в 23:00 мск. «Атлетик» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» подходит к этому матчу с серией из четырех поединков без побед в Примере. Эта серия включает в себя три ничьи и одно поражение.

Баски уступили «Кадису» (0:1), а вничью сыграли все три матча на выезде — с «Эспаньолом» (1:1), «Реалом Сосьедад» (1:1) и «Леванте» (0:0).

В турнирной таблице Ла Лиги «Атлетик» занимает девятое место. Клуб из Бильбао провел пока 12 матчей, в которых сумел набрать 18 очков. Баски проиграли всего два раза, но одни из лидеров лиги по ничьим — 6.

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«Атлетик» и забивает и пропускает мало — 11 против 8. Только две команды в Ла Лиге забили меньше, а по пропущенным у «Атлетика» лучший результат.

«Гранада»

«Гранада» занимает в турнирной таблице чемпионата Испании 17-е место. Команда провела 13 матчей, в которых смогла набрать 11 очков. Столько же у «Эльче», идущего уже в зоне вылета, правда, сыграно на матч больше.

Забито у «Гранады» всего 12 мячей, а пропущено 20. По пропущенным команда входит в шестерку худших.

«Гранада» одержала лишь две победы в сезоне. Одна из них пришлась на матч против «Леванте», который состоялся уже в ноябре — 3:0 в гостях.

После этого «Гранада» потерпела два поражения подряд — 0:2 от «Эспаньола» и 1:4 против «Реала».

Прогноз и ставка

На победу «Атлетика» букмекеры дают коэффициент 1,59, на ничью — 4,18, а на победу «Гранады» — 6,65.

Обе команды мало забивают, а «Атлетик» еще и мало пропускает. В домашнем матче баскам, возможно, удастся сохранить свои ворота сухими, а при таком раскладе вряд ли мы увидим большое количество голов.

Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,83.