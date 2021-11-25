ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Мальме» — «Зенит»«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции Почеттино может стать следующим менеджером «МЮ»Топ-7 реальных и неожиданных тренеров для «МЮ» Эрлинг ХоланнОт Клозе до Холанна. 10 игроков, которые могли бы играть за сборные других стран
  • 00:54
    • «Зенит» спасся от поражения в матче с «Мальмё» и гарантировал себе евровесну
  • 00:55
    • «Челси» разгромил «Ювентус» на «Стэмфорд Бридж»
  • 00:52
    • «Барселона» и «Бенфика» не определили сильнейшего на «Камп Ноу»
  • 00:56
    • «Лилль» минимально обыграл «Зальцбург», «Севилья» одолела «Вольфсбург»
  • 00:55
    • «Аталанта» ушла от поражения в матче с «Янг Бойз»
  • 22:45
    • Гол Роналду принес «МЮ» победу над «Вильярреалом» и путевку в плей-офф ЛЧ
    Все новости спорта

    Ставка на тотал меньше в Монако

    «Монако» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.82) и ставки на футбол, 25 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монако Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Монако» — «Реал Сосьедад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал Сосьедад» — «Монако»
    В поединке 5 тура групповой стадии Лиги Европы, группы В, состоится встреча «Монако» и «Реала Сосьедад». Игра запланирована на 25 ноября 23:00 мск. «Монако» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа B 25 Ноября 2021 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч Монако — Реал Сосьедад
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
    •

    «Монако»

    Для «монегасков» это важный матч. Ничья или победа позволит команде Нико Ковача сохранить лидерство в группе. Сейчас у нее 8 очков и 2-очковый отрыв от испанцев.

    Сыграв 4 поединка, «Монако» набрал 2 победы и 2 ничьи. Также у хозяев наименьший показатель пропущенных голов в группе (2). В прошлом туре «красно-белые» сыграли в нулевую ничью с ПСВ, а туром ранее обыграли его 2:1.

    На данный момент у «Монако» серия из трех матчей без побед — 3 ничьи и поражение. В последних двух поединках Лиги 1 коллектив сыграл по нулям с «Реймсом» и со счетом 2:2 разошелся с «Лиллем».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В прошлом матче команды не играл Александр Головин, но он пропускал встречу из-за перебора желтых карточек. А вот Сеск Фабрегас пропустил матч из-за мышечной травмы.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» одной ногой в Лиге Европы, а другой в Лиге конференций. У команды 6 очков, которые не защищают ее от потери второй строчки даже в случае ничьи. ПСВ находится на расстоянии одного пункта.

    Испанцы будут ехать за победой, хотя за 4 прошедших тура они смогли выиграть только раз, одолев минимально «Штурм». В других матчах у них были ничьи — ничья со «Штурмом» (1:1), с «Монако» (1:1) и ПСВ (2:2).

  • Самые странные трансферы в футболе. Переход Кокера в «Ливерпуль» и подписание Бентнера «Ювентусом»
  • Роберто Манчини, очередной «новый Месси» и проблема с рисовыми хлопьями. Не всегда трансфер в топ-клуб — хорошая идея
  • 21/11/2021

    • Несмотря на небольшое количество побед в последний месяц, игроки Сан-Себастьяна не терпели поражений начиная с 22 августа. Из последних результатов отметим победу над «Осасуной» со счетом 2:0 и нулевую ничью с «Валенсией».

    «Реал Сосьедад» не проигрывает уже 8 выездных матчей. В трех из четырех поединков он не пропускал.

    Прогноз и ставка

    Котировки на победу команд почти равны — 2.55 на «Монако» и 2.75 на «Реал Сосьедад». На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.40.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На ждет упорная борьба двух равных команд. Никто не хочет уступать. Каждый желает решить свою турнирную задача.

    Учитывая, что у обоих участников 3 из 4 матчей в групповой стадии завершались с тоталом меньше 2.5, есть шанс, что в этот раз нас тоже ждет не слишком результативная игра. Поставить на ТМ 2.5 можно с коэффициентом 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.22
  • Прогноз на матч Калгари — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 06:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.00
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фулхэм — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монако» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Ставка на тотал меньше в Монако
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры