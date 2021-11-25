В поединке 5 тура групповой стадии Лиги Европы, группы В, состоится встреча «Монако» и «Реала Сосьедад». Игра запланирована на 25 ноября 23:00 мск. «Монако» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Для «монегасков» это важный матч. Ничья или победа позволит команде Нико Ковача сохранить лидерство в группе. Сейчас у нее 8 очков и 2-очковый отрыв от испанцев.

Сыграв 4 поединка, «Монако» набрал 2 победы и 2 ничьи. Также у хозяев наименьший показатель пропущенных голов в группе (2). В прошлом туре «красно-белые» сыграли в нулевую ничью с ПСВ, а туром ранее обыграли его 2:1.

На данный момент у «Монако» серия из трех матчей без побед — 3 ничьи и поражение. В последних двух поединках Лиги 1 коллектив сыграл по нулям с «Реймсом» и со счетом 2:2 разошелся с «Лиллем».

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В прошлом матче команды не играл Александр Головин, но он пропускал встречу из-за перебора желтых карточек. А вот Сеск Фабрегас пропустил матч из-за мышечной травмы.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» одной ногой в Лиге Европы, а другой в Лиге конференций. У команды 6 очков, которые не защищают ее от потери второй строчки даже в случае ничьи. ПСВ находится на расстоянии одного пункта.

Испанцы будут ехать за победой, хотя за 4 прошедших тура они смогли выиграть только раз, одолев минимально «Штурм». В других матчах у них были ничьи — ничья со «Штурмом» (1:1), с «Монако» (1:1) и ПСВ (2:2).

Несмотря на небольшое количество побед в последний месяц, игроки Сан-Себастьяна не терпели поражений начиная с 22 августа. Из последних результатов отметим победу над «Осасуной» со счетом 2:0 и нулевую ничью с «Валенсией».

«Реал Сосьедад» не проигрывает уже 8 выездных матчей. В трех из четырех поединков он не пропускал.

Прогноз и ставка

Котировки на победу команд почти равны — 2.55 на «Монако» и 2.75 на «Реал Сосьедад». На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.40.

На ждет упорная борьба двух равных команд. Никто не хочет уступать. Каждый желает решить свою турнирную задача.