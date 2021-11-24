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    «Нэшвилл» — «Орландо Сити». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, МЛС, 24 ноября 2021 года

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    «Нэшвилл» — «Орландо Сити»
    24 ноября в рамках 1/8 финала МЛС «Нэшвилл» на своем поле сыграет против «Орландо Сити». Стартовый свисток будет дан в 04:00 по мск. «Нэшвилл» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» завершил регулярный чемпионат на третьей позиции в Восточной конференции, набрав в 34 проеденных поединках 54 очка.

    Коллектив за всю турнирную дистанцию отпраздновал 12 викторий, четыре раза уходил с поля поверженным и аж 18 раз играл вничью. Разница мячей в этих играх составила 55:33.

    В заключительном отрезке последних десяти игр первенства «желто-черные» потерпели лишь одно фиаско. Еще в этот период дважды победили и семь матчей закончили мировыми исходами.

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    Стоит отметить, что в родных стенах «Нэшвилл» в этом чемпионате не знал горечи поражений, выиграв восемь встреч при девяти мировых результатах.

    «Орландо Сити»

    «Орландо Сити» по итогам регулярки финишировал на шестой позиции в Восточной конференции, отстав от своего предстоящего противника на три очка.

    За 34 проведенные встречи «львы» 13 матчей выиграли, 12 поединков они свели вничью и девять раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 50:48.

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    • Финишный отрезок первенства неплохо дался коллективу. За последние восемь матчей он уступил только раз при трех викториях и четырех мировых исходах.

    Что касается гостевой статистики «Орландо», то команда вне родных стен по пять раз побеждала и играла вничью, а также потерпела семь неудач.

    За шесть очных игр этих клубов, они по разу обыграли друг друга и в четырех поединках победитель так и не был определен.

    Прогноз и ставка на «Нэшвилл» — «Орландо Сити»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нэшвилла» в основное время предлагают — 1.96.

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    На викторию «Орландо Сити» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.30.

    Учитывая тот факт, что между собой эти команды проводят упорные встречи, да и зачастую в других матчах играют вничью, то можно предположить и в этой игре в основном времени мировую.

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    «Нэшвилл» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 24.11.2021. Прогнозы на футбол. Основное время победителя не выявит
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