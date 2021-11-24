24 ноября в рамках 1/8 финала МЛС «Нэшвилл» на своем поле сыграет против «Орландо Сити». Стартовый свисток будет дан в 04:00 по мск. «Нэшвилл» — «Орландо Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» завершил регулярный чемпионат на третьей позиции в Восточной конференции, набрав в 34 проеденных поединках 54 очка.

Коллектив за всю турнирную дистанцию отпраздновал 12 викторий, четыре раза уходил с поля поверженным и аж 18 раз играл вничью. Разница мячей в этих играх составила 55:33.

В заключительном отрезке последних десяти игр первенства «желто-черные» потерпели лишь одно фиаско. Еще в этот период дважды победили и семь матчей закончили мировыми исходами.

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Стоит отметить, что в родных стенах «Нэшвилл» в этом чемпионате не знал горечи поражений, выиграв восемь встреч при девяти мировых результатах.

«Орландо Сити»

«Орландо Сити» по итогам регулярки финишировал на шестой позиции в Восточной конференции, отстав от своего предстоящего противника на три очка.

За 34 проведенные встречи «львы» 13 матчей выиграли, 12 поединков они свели вничью и девять раз уходили с поля поверженными, разница мячей — 50:48.

Финишный отрезок первенства неплохо дался коллективу. За последние восемь матчей он уступил только раз при трех викториях и четырех мировых исходах.

Что касается гостевой статистики «Орландо», то команда вне родных стен по пять раз побеждала и играла вничью, а также потерпела семь неудач.

За шесть очных игр этих клубов, они по разу обыграли друг друга и в четырех поединках победитель так и не был определен.

Прогноз и ставка на «Нэшвилл» — «Орландо Сити»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нэшвилла» в основное время предлагают — 1.96.

На викторию «Орландо Сити» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.30.

Учитывая тот факт, что между собой эти команды проводят упорные встречи, да и зачастую в других матчах играют вничью, то можно предположить и в этой игре в основном времени мировую.