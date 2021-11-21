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    Создаст ли «Реймс» проблемы «Страсбургу»?

    «Страсбург» — «Реймс». Прогноз (к. 3.30) и ставки на чемпионат Франции 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Реймс»
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    «Страсбург» идет на 9-м месте
    «Страсбург» сыграет на своем поле против «Реймса» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 17:00 мск. «Страсбург» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Ноября 2021 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 17:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    «Страсбург»

    «Страсбург» занимает девятое место, имея в своем активе 18 очков. За прошедший отрезок сезона он собрал пять побед, четыре ничьи и четыре поражения.

    В последнем туре клуб разошелся миром с «Нантом» (2:2) на выезде. В предпоследнем — разгромил дома «Лорьян» (4:0).

    Перед этим коллектив потерпел поражение от «Ренна» (0:1). Ранее он разгромил аутсайдера первенства «Сент-Этьен» со счетом 5:1.

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    К такому результату команда пришла после небольшого безвыигрышного отрезка, в течение которого проиграла «Лиллю» 1:2 и сыграл вничью с «Монпелье» 1:1.

    «Реймс»

    «Реймс» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 12 очков.

    «Красно-белые» одержали две победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели пять поражений в национальном первенстве.

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    • В октябре команда Оскара Гарсии поделила очки с «Брестом» (1:1), а также проиграла «Лансу» (0:2), «Труа» (1:2) и «Бордо» (2:3).

    В ноябре клуб разошелся миром с «Монако» (0:0) на своем поле. Его беспроигрышная серия составляет пять матчей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,30.

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    «Страсбург» — «Реймс»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Реймс» проблемы «Страсбургу»?
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