«Нью-Йорк Сити» будет принимать «Атланту Юнайтед» в рамках плей-офф MLS. Матч пройдет 21 ноября 2021 года. Начало — в 23:00 мск. «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити» не проигрывает в пяти матчах подряд. В двух последних турах регулярного сезона команда обыграла «Интер Майами» со счетом 3:1, а также сыграла вничью с «Филадельфией» — 1:1.

«Нью-Йорк» финишировал в регулярном чемпионате MLS на четвертом месте. В 34 турах команда набрала 51 очко.

«Нью-Йорк» на 4 очка опередил ближайшего конкурента, оставшегося за пределами плей-офф и на 3 очка отстал от второго места.

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«Нью-Йорк» забил 56 голов (второе место в лиге), а пропустил 36.

«Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» подошла к плей-офф с серией из шести матчей без поражений. Она насчитывает три победы и три ничьи.

В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» финишировала пятой. По итогам 34 туров команда набрала 51 очко — столько же, сколько у «Нью-Йорк Сити».

«Атланта» забивает меньше всех из команд первой десятки Восточной конференции — 45 голов. Пропущено у команды 37 мячей.

Прогноз и ставка

На победу «Нью-Йорка» букмекерами дается коэффициент 1,72, на ничью — 3,94, а на победу гостей — 4,72.

В регулярном сезоне «Нью-Йорк» обыграл «Атланту» дома (1:0), а ответная встреча завершилась вничью (1:1).

Прогноз и ставка на матч — Обе забьют с коэффициентом 1,85.