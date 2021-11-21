«Нью-Йорк Сити»
«Нью-Йорк Сити» не проигрывает в пяти матчах подряд. В двух последних турах регулярного сезона команда обыграла «Интер Майами» со счетом 3:1, а также сыграла вничью с «Филадельфией» — 1:1.
«Нью-Йорк» финишировал в регулярном чемпионате MLS на четвертом месте. В 34 турах команда набрала 51 очко.
«Нью-Йорк» на 4 очка опередил ближайшего конкурента, оставшегося за пределами плей-офф и на 3 очка отстал от второго места.
«Нью-Йорк» забил 56 голов (второе место в лиге), а пропустил 36.
«Атланта Юнайтед»
«Атланта Юнайтед» подошла к плей-офф с серией из шести матчей без поражений. Она насчитывает три победы и три ничьи.
В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» финишировала пятой. По итогам 34 туров команда набрала 51 очко — столько же, сколько у «Нью-Йорк Сити».
«Атланта» забивает меньше всех из команд первой десятки Восточной конференции — 45 голов. Пропущено у команды 37 мячей.
Прогноз и ставка
На победу «Нью-Йорка» букмекерами дается коэффициент 1,72, на ничью — 3,94, а на победу гостей — 4,72.
В регулярном сезоне «Нью-Йорк» обыграл «Атланту» дома (1:0), а ответная встреча завершилась вничью (1:1).
Прогноз и ставка на матч — Обе забьют с коэффициентом 1,85.