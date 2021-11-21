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    «Нью-Йорк» и «Атланта» забьют

    «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед». Прогноз (к. 1.85) и ставка на матч MLS 21 ноября 2021 года

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    Хесус Медина
    «Нью-Йорк Сити» будет принимать «Атланту Юнайтед» в рамках плей-офф MLS. Матч пройдет 21 ноября 2021 года. Начало — в 23:00 мск. «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» не проигрывает в пяти матчах подряд. В двух последних турах регулярного сезона команда обыграла «Интер Майами» со счетом 3:1, а также сыграла вничью с «Филадельфией» — 1:1.

    «Нью-Йорк» финишировал в регулярном чемпионате MLS на четвертом месте. В 34 турах команда набрала 51 очко.

    «Нью-Йорк» на 4 очка опередил ближайшего конкурента, оставшегося за пределами плей-офф и на 3 очка отстал от второго места.

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    «Нью-Йорк» забил 56 голов (второе место в лиге), а пропустил 36.

    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта Юнайтед» подошла к плей-офф с серией из шести матчей без поражений. Она насчитывает три победы и три ничьи.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» финишировала пятой. По итогам 34 туров команда набрала 51 очко — столько же, сколько у «Нью-Йорк Сити».

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    • «Атланта» забивает меньше всех из команд первой десятки Восточной конференции — 45 голов. Пропущено у команды 37 мячей.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нью-Йорка» букмекерами дается коэффициент 1,72, на ничью — 3,94, а на победу гостей — 4,72.

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    В регулярном сезоне «Нью-Йорк» обыграл «Атланту» дома (1:0), а ответная встреча завершилась вничью (1:1).

    Прогноз и ставка на матч — Обе забьют с коэффициентом 1,85.

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    «Нью-Йорк Сити» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Нью-Йорк» и «Атланта» забьют
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