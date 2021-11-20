В субботу, 20 ноября, в рамках 17-го тура второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене «Лос Хуэгос Медитерранеос» примет «Вальядолид». Встреча начнется в 22:30 по мск. «Альмерия» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 37 очков, что на шесть больше, чем у ближайшего преследователя.

В 16 проведенных встречах андалузцы праздновали 12 викторий, одну игру они закончили мировым исходом и трижды уходили с поля поверженными.

К данному поединку «красно-белые» подходят с серией из шести выигрышей подряд, четыре последние которые были без пропущенных мячей. Так в прошлом туре они одолели на выезде новичка «Ибицу» со счетом 1:0.

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В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле потеряла очки только в одной игре, сыграв вничью, а также добилась шести побед, разница мячей — 14:4.

«Вальядолид»

«Вальядолид» провел прошлый сезон в Примере, но не смог там удержаться, вылетев в Сегунду, где на текущий момент находится с 28 очками на третьей строке в трех пунктах от второй позиции.

«Фиолетово-белые» за 16 проведенных матчей добились восьми выигрышей, еще они по четыре раза делили очки со своими оппонентами и уходили с поля ни с чем.

«Пусела» в отрезке последних десяти встреч потерпела лишь одну неудачу, трижды она играла вничью и шесть матчей выиграла. К данному поединку она подходит после двух викторий — дома над «Мирандесом» 3:1 и «Фуэнлабрадой» 3:0.

Вне родных стен в текущем первенстве «Вальядолид» выступает не лучшим образом, выиграв и проиграв по три раза при двух ничейных результатах, разница мячей — 10:12.

В Сегунде 2017/18 «Вальядолид» в играх с «Альмерией» набрал четыре очка, победив 2:1 дома и расписав выездную мировую 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 2.18, победа «Вальядолида» — 3.52, ничья — 3.28.

Данные команды являются одними из самых результативных в лиге, редко когда уходя с поля без забитого мяча. Поэтому от их очного поединка вполне можно ожидать того, что они хотя бы по разу огорчат друг друга.