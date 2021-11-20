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    Лидеры Сегунды отметятся в воротах друг друга

    «Альмерия» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Чемпионат Испании, 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Вальядолид»
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    «Альмерия»
    В субботу, 20 ноября, в рамках 17-го тура второго испанского дивизиона «Альмерия» на своей арене «Лос Хуэгос Медитерранеос» примет «Вальядолид». Встреча начнется в 22:30 по мск. «Альмерия» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Ноября 2021 года
    Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •  Альмерия 22:30 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Альмерия»

    «Альмерия», которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, в текущем сезоне пока лидирует в Сегунде, имея на своем счету 37 очков, что на шесть больше, чем у ближайшего преследователя.

    В 16 проведенных встречах андалузцы праздновали 12 викторий, одну игру они закончили мировым исходом и трижды уходили с поля поверженными.

    К данному поединку «красно-белые» подходят с серией из шести выигрышей подряд, четыре последние которые были без пропущенных мячей. Так в прошлом туре они одолели на выезде новичка «Ибицу» со счетом 1:0.

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    В текущем чемпионате «Альмерия» пока на своем поле потеряла очки только в одной игре, сыграв вничью, а также добилась шести побед, разница мячей — 14:4.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» провел прошлый сезон в Примере, но не смог там удержаться, вылетев в Сегунду, где на текущий момент находится с 28 очками на третьей строке в трех пунктах от второй позиции.

    «Фиолетово-белые» за 16 проведенных матчей добились восьми выигрышей, еще они по четыре раза делили очки со своими оппонентами и уходили с поля ни с чем.

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    • «Пусела» в отрезке последних десяти встреч потерпела лишь одну неудачу, трижды она играла вничью и шесть матчей выиграла. К данному поединку она подходит после двух викторий — дома над «Мирандесом» 3:1 и «Фуэнлабрадой» 3:0.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Вальядолид» выступает не лучшим образом, выиграв и проиграв по три раза при двух ничейных результатах, разница мячей — 10:12.

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    В Сегунде 2017/18 «Вальядолид» в играх с «Альмерией» набрал четыре очка, победив 2:1 дома и расписав выездную мировую 1:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 2.18, победа «Вальядолида» — 3.52, ничья — 3.28.

    Данные команды являются одними из самых результативных в лиге, редко когда уходя с поля без забитого мяча. Поэтому от их очного поединка вполне можно ожидать того, что они хотя бы по разу огорчат друг друга.

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    «Альмерия» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Лидеры Сегунды отметятся в воротах друг друга
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