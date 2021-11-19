В пятницу, 19 ноября, в рамках 1/16 финала Кубка Португалии «Бенфика» на своем поле сыграет против «Пасуш де Феррейра». Стартовый свисток будет дан в 23:45 по мск. «Бенфика» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика», которая в прошлом розыгрыше Кубка страны дошла до финала, где проиграла «Спортингу» со счетом 0:2, в текущем соревновании уже успела преодолеть один этап.

Так на предыдущей стадии турнира «орлы» только по итогам дополнительного времени смогли сломить сопротивление второлигового «Трофенше», победив со счетом 2:1.

Что касается чемпионата Португалии, то там лиссабонцы идут третьими, уступая всего лишь балл дуэту лидеров. У команды за всю турнирную дистанцию девять викторий при одном фиаско и ничьей.

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В своей последней проведенной игре «Бенфика» в рамках Примейры разгромила в родных стенах крепкую «Брагу» со счетом 6:1, а немного ранее она проиграла «Баварии» 2:5 в Лиге чемпионов.

«Пасуш де Феррейра»

«Пасуш де Феррейра» в последних трех кубковых розыгрышах более одного раунда не проходил. Во всех случаях команда была остановлена на стадии 1/16 финала.

В данном Кубке Португалии «бобры» также уже прошли один этап, легко переиграв на предыдущей стадии любительский клуб «Агуяс ду Морадал» со счетом 3:0.

По итогам 11 туров высшего португальского дивизиона «зелено-желтые» находятся на 11 позиции в турнирной таблице, однако опасную зону опережают всего на три очка.

К данной встрече «Пасуш де Феррейра» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, которую начал тремя ничьими, а закончил домашним фиаско от «Спортинга» 0:2 в чемпионате страны.

«Бенфика» выиграла у «Пасуша» в последних семи очных встречах. В прошлом сезоне «орлы» победили 2:1 и 5:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бенфики» — 1.25, победа «Пасуш де Феррейра» — 10.50, ничья — 5.80.

Проход: «Бенфики» — 1.10; «Пасуш де Феррейра» — 6.40.

Так как «Бенфика» зачастую обыгрывает «Пасуш» без пропущенных мячей в последнее время, то и сейчас вполне можно ожидать «сухой» виктории хозяев.