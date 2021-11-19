«Аугсбург» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 22:30 мск. «Аугсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

«Аугсбург» тем временем находится на 16-й строчке. После 11-ти сыгранных матчей в его активе всего лишь девять очков.

В позапрошлом туре команда Маркуса Вайнцирля прервала серию из четырех матчей без побед (ничья и три поражения), неожиданно легко обыграв дома «Штутгарт» (4:1).

Это был первый случай в сезоне, когда «Аугсбург» забил больше одного мяча.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последнем туре коллектив проиграл «Вольфсбургу» (0:1) на выезде, что стало его первым поражением на выезде в текущем сезоне.

«Бавария»

В немецкой Бундеслиге дела у подопечных Юлиана Нагельсманна идут неплохо, где после 11 туров они все же набрали 28 очков и лидируют, опережая дортмундскую «Боруссию» на четыре балла.

Ранее «Бавария» обыграла берлинский «Унион» (5:2), реабилитировавшись за вылет из Кубка Германии и сенсационное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:5).

В последнем туре коллектив одержал победу над «Фрайбургом» (2:1) на своем поле.

В Лиге чемпионов команда возглавляет турнирную таблицу группы E, имея на своем счету 12 очков из 12 возможных и уже обеспечила себе первое место и путевку в плей-офф.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,18.

Успех хозяев поля оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 7,50.

Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,15.