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    Сколько голов «Бавария» забьет «Аугсбургу»?

    «Аугсбург» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Бундеслига, 19 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Бавария»
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    «Бавария» выиграла три последних матча
    «Аугсбург» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 22:30 мск. «Аугсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Ноября 2021 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
    •  Аугсбург 22:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 13.50
  • X
  • 7.60
  • 2
  • 1.18
  • Ставка!
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    «Аугсбург»

    «Аугсбург» тем временем находится на 16-й строчке. После 11-ти сыгранных матчей в его активе всего лишь девять очков.

    В позапрошлом туре команда Маркуса Вайнцирля прервала серию из четырех матчей без побед (ничья и три поражения), неожиданно легко обыграв дома «Штутгарт» (4:1).

    Это был первый случай в сезоне, когда «Аугсбург» забил больше одного мяча.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последнем туре коллектив проиграл «Вольфсбургу» (0:1) на выезде, что стало его первым поражением на выезде в текущем сезоне.

    «Бавария»

    В немецкой Бундеслиге дела у подопечных Юлиана Нагельсманна идут неплохо, где после 11 туров они все же набрали 28 очков и лидируют, опережая дортмундскую «Боруссию» на четыре балла.

    Ранее «Бавария» обыграла берлинский «Унион» (5:2), реабилитировавшись за вылет из Кубка Германии и сенсационное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:5).

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    • В последнем туре коллектив одержал победу над «Фрайбургом» (2:1) на своем поле.

    В Лиге чемпионов команда возглавляет турнирную таблицу группы E, имея на своем счету 12 очков из 12 возможных и уже обеспечила себе первое место и путевку в плей-офф.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,18.

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    Успех хозяев поля оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 7,50.

    Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,15.

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    «Аугсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 19.11.2021. Прогнозы на футбол. Сколько голов «Бавария» забьет «Аугсбургу»?
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