«Аугсбург»
«Аугсбург» тем временем находится на 16-й строчке. После 11-ти сыгранных матчей в его активе всего лишь девять очков.
В позапрошлом туре команда Маркуса Вайнцирля прервала серию из четырех матчей без побед (ничья и три поражения), неожиданно легко обыграв дома «Штутгарт» (4:1).
Это был первый случай в сезоне, когда «Аугсбург» забил больше одного мяча.
В последнем туре коллектив проиграл «Вольфсбургу» (0:1) на выезде, что стало его первым поражением на выезде в текущем сезоне.
«Бавария»
В немецкой Бундеслиге дела у подопечных Юлиана Нагельсманна идут неплохо, где после 11 туров они все же набрали 28 очков и лидируют, опережая дортмундскую «Боруссию» на четыре балла.
Ранее «Бавария» обыграла берлинский «Унион» (5:2), реабилитировавшись за вылет из Кубка Германии и сенсационное поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (0:5).
В последнем туре коллектив одержал победу над «Фрайбургом» (2:1) на своем поле.
В Лиге чемпионов команда возглавляет турнирную таблицу группы E, имея на своем счету 12 очков из 12 возможных и уже обеспечила себе первое место и путевку в плей-офф.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,18.
Успех хозяев поля оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 7,50.
Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,15.