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    Уругвайцы обязаны побеждать

    Боливия — Уругвай. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, отбор ЧМ-2022, 16 ноября 2021 года

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    Сборная Уругвая
    Во вторник, 16 ноября, в 14-м туре отбора к ЧМ-2022 южноамериканской зоны сборная Боливии на своем поле примет команду Уругвая. Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. Боливия — Уругвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 16 Ноября 2021 года
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    Боливия

    С 12 зачетными баллами сборная Боливии разместилась на девятой позиции в турнирной таблице южноамериканской зоны. От проходной пятой строки она отстает на четыре пункта.

    Боливийцы за 13 проведенных встреч добились всего трех победных результатов, столько же игр они свели вничью и потерпели аж семь поражений, забито 17 голов, пропущено — 28.

    Несколько дней тому назад «трехцветные» были разгромлены на выезде сборной Перу со счетом 0:3. А перед этим они выиграли две подряд игры «всухую», обе которые были домашними.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Десять из 12 общих баллов Боливия заработала как раз в родных стенах, выиграв три поединка при одной мировой и трех неудачах, разница мячей — 12:7.

    Уругвай

    У команды Уругвая на счету 16 баллов, с которыми она разместилась на шестой позиции в турнирной таблице, но четвертой строке уступает только по дополнительным показателям.

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    • В четырех встречах данной компании «небесно-голубые» праздновали виктории, столько же матчей они завершили мировыми исходами и пять раз уходили с поля поверженными.

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    К данной игре уругвайцы подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, которая началась домашней мировой с Колумбией 0:0, а продолжилась двумя фиаско от Аргентины 0:3 и 0:1 и одним от Бразилии 1:4.

    Вне родных стен Уругвай в текущем отборочном цикле заработал всего лишь пять баллов из 16 общих, выиграв раз при двух ничьих и трех неудачах, разница мячей — 7:12.

    Уругвай выиграл у Боливии в последних четырех встречах. Причем все эти виктории были добыты с разницей в два мяча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Уругвая предлагают — 2.08.

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    На викторию Боливии дают — 3.66, ничья оценена — в 3.42.

    Уругвай, рискующий пролететь мимо чемпионата мира в Катаре, просто обязан брать три очка в игре с аутсайдером южноамериканской зоны даже на выезде. Наш прогноз на эту игру — П2 за 2.05.

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    Боливия — Уругвай: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Уругвайцы обязаны побеждать
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