Австрия U21
Сборная Австрии после шести сыгранных матчей занимает третье место в своей группе. На данный момент в активе австрийцев 12 очков.
В минувшую пятницу австрийская молодежка уверенно выиграла на выезде у Азербайджана (3:0).
В марте Австрия разгромила в гостях Эстонию, но после этого уступила финнам.
В двух домашних матчах Австрия набрала шесть очков, забила восемь мячей и ни разу не пропустила.
Хорватия U21
Хорватия набрала 15 очков и единолично возглавляет группу. Хорваты до сих пор не потеряли ни одного очка.
На прошлой неделе хорватская молодежка без проблем выиграла на своем поле у Эстонии (2:0).
В октябре сборная Хорватии одержала домашнюю победу над Норвегией и разгромила на выезде Азербайджан.
Хорваты в пяти матчах текущей кампании забили 14 мячей.
Прогноз и ставка
На Австрию в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу Хорватии за 2.71.
Несмотря на коэффициенты, фаворит здесь очевиден — это Хорватия. До разгрома, конечно, не дойдет, но три очка гости, скорее всего, заберут.
Ставка — победа Хорватии с форой (0) за 2.09.