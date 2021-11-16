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    Сможет ли хорватская молодежка обыграть Австрию?

    Австрия U21 — Хорватия U21. Прогноз (к. 2.09) и ставки на отборочный турнир молодежного Евро-2023

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    Прогноз и ставки на Австрия U21 — Хорватия U21
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    Молодежная сборная Хорватии начала отбор на Евро-2023 с пяти побед подряд
    Молодежная сборная Австрии сыграет на своем поле против Хорватии в отборочном турнире Евро-2023. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 22:30 мск. Австрия U21 — Хорватия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа A 16 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.55
  • 2
  • 2.85
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    Австрия U21

    Сборная Австрии после шести сыгранных матчей занимает третье место в своей группе. На данный момент в активе австрийцев 12 очков.

    В минувшую пятницу австрийская молодежка уверенно выиграла на выезде у Азербайджана (3:0).

    В марте Австрия разгромила в гостях Эстонию, но после этого уступила финнам.

    В двух домашних матчах Австрия набрала шесть очков, забила восемь мячей и ни разу не пропустила.

    Хорватия U21

    Хорватия набрала 15 очков и единолично возглавляет группу. Хорваты до сих пор не потеряли ни одного очка.

    На прошлой неделе хорватская молодежка без проблем выиграла на своем поле у Эстонии (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    В октябре сборная Хорватии одержала домашнюю победу над Норвегией и разгромила на выезде Азербайджан.

    Хорваты в пяти матчах текущей кампании забили 14 мячей.

    Прогноз и ставка

    На Австрию в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу Хорватии за 2.71.

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    Несмотря на коэффициенты, фаворит здесь очевиден — это Хорватия. До разгрома, конечно, не дойдет, но три очка гости, скорее всего, заберут.

    Ставка — победа Хорватии с форой (0) за 2.09.

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    Австрия U21 — Хорватия U21: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли хорватская молодежка обыграть Австрию?
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