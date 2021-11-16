Молодежная сборная Австрии сыграет на своем поле против Хорватии в отборочном турнире Евро-2023. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 22:30 мск. Австрия U21 — Хорватия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия U21

Сборная Австрии после шести сыгранных матчей занимает третье место в своей группе. На данный момент в активе австрийцев 12 очков.

В минувшую пятницу австрийская молодежка уверенно выиграла на выезде у Азербайджана (3:0).

В марте Австрия разгромила в гостях Эстонию, но после этого уступила финнам.

В двух домашних матчах Австрия набрала шесть очков, забила восемь мячей и ни разу не пропустила.

Хорватия U21

Хорватия набрала 15 очков и единолично возглавляет группу. Хорваты до сих пор не потеряли ни одного очка.

На прошлой неделе хорватская молодежка без проблем выиграла на своем поле у Эстонии (2:0).

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В октябре сборная Хорватии одержала домашнюю победу над Норвегией и разгромила на выезде Азербайджан.

Хорваты в пяти матчах текущей кампании забили 14 мячей.

Прогноз и ставка

На Австрию в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу Хорватии за 2.71.

Несмотря на коэффициенты, фаворит здесь очевиден — это Хорватия. До разгрома, конечно, не дойдет, но три очка гости, скорее всего, заберут.

Ставка — победа Хорватии с форой (0) за 2.09.