Сборная Финляндии U21
Молодые финны еще имеют шанс подобраться к дуэту лидеров. Правда, для этого нужно обязательно выигрывать в ближайших матчах.
Более того, за пятиматчевую историю противостояний с эстонцами сборная Финляндии U21 выиграла четырежды. Последнее же свидание финны провели еще более уверенно (0:3).
В своем последнем матче финны уступили. На выезде команда из страны Суоми была бита норвежцами (3:1).
Правда, показатели у команды весьма средние. В пяти сыгранных матчах финны забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Сборная Эстонии U21
Эстонцы на данный момент замыкают турнирную таблицу группы A. Причем в активе у Эстонии нет ни одного очка.
В шести сыгранных матчах сборная Эстонии U21 не забили ни разу. В свои ворота команда пропустила слишком много — 19 мячей.
В общем, вряд ли гостям в этой встрече светит что-то позитивное. Даже наличие в составе представителя итальянского СПАЛа Георгия Туньова вряд ли изменит общую картину.
Выезд в Котку для эстонцев — еще один шанс хотя бы открыть счет своим голам в отборе. Правда, вряд ли это поможет эстонцам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Финляндию U21 за 1.05, на ничью за 10.00, а на Эстонию U21 — за 28.00.
Гости еще не забили ни одного мяча в отборе.
Финны значительно превосходят соперника по всем показателям. Наши прогноз и ставка — Фора Финляндии U21 -3.75 с коэффициентом 2.01.