Финляндия U21 сыграет на своем поле с Эстонией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 19:30 мск. Финляндия U21 — Эстония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Финляндии U21

Молодые финны еще имеют шанс подобраться к дуэту лидеров. Правда, для этого нужно обязательно выигрывать в ближайших матчах.

Более того, за пятиматчевую историю противостояний с эстонцами сборная Финляндии U21 выиграла четырежды. Последнее же свидание финны провели еще более уверенно (0:3).

В своем последнем матче финны уступили. На выезде команда из страны Суоми была бита норвежцами (3:1).

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Правда, показатели у команды весьма средние. В пяти сыгранных матчах финны забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Сборная Эстонии U21

Эстонцы на данный момент замыкают турнирную таблицу группы A. Причем в активе у Эстонии нет ни одного очка.

В шести сыгранных матчах сборная Эстонии U21 не забили ни разу. В свои ворота команда пропустила слишком много — 19 мячей.

В общем, вряд ли гостям в этой встрече светит что-то позитивное. Даже наличие в составе представителя итальянского СПАЛа Георгия Туньова вряд ли изменит общую картину.

Выезд в Котку для эстонцев — еще один шанс хотя бы открыть счет своим голам в отборе. Правда, вряд ли это поможет эстонцам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Финляндию U21 за 1.05, на ничью за 10.00, а на Эстонию U21 — за 28.00.

Финны на голову сильнее соперника , что и докажут на поле.

Гости еще не забили ни одного мяча в отборе.

Финны значительно превосходят соперника по всем показателям. Наши прогноз и ставка — Фора Финляндии U21 -3.75 с коэффициентом 2.01.