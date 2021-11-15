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    Очередной провал эстонской молодежки?

    Финляндия U21 — Эстония U21. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, молодежный чемпионат Европы U21, 15 ноября 2021 года

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    Эстония U21
    Финляндия U21 сыграет на своем поле с Эстонией U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 19:30 мск. Финляндия U21 — Эстония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Финляндии U21

    Молодые финны еще имеют шанс подобраться к дуэту лидеров. Правда, для этого нужно обязательно выигрывать в ближайших матчах.

    Более того, за пятиматчевую историю противостояний с эстонцами сборная Финляндии U21 выиграла четырежды. Последнее же свидание финны провели еще более уверенно (0:3).

    В своем последнем матче финны уступили. На выезде команда из страны Суоми была бита норвежцами (3:1).

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    Правда, показатели у команды весьма средние. В пяти сыгранных матчах финны забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Сборная Эстонии U21

    Эстонцы на данный момент замыкают турнирную таблицу группы A. Причем в активе у Эстонии нет ни одного очка.

    В шести сыгранных матчах сборная Эстонии U21 не забили ни разу. В свои ворота команда пропустила слишком много — 19 мячей.

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    • В общем, вряд ли гостям в этой встрече светит что-то позитивное. Даже наличие в составе представителя итальянского СПАЛа Георгия Туньова вряд ли изменит общую картину.

    Выезд в Котку для эстонцев — еще один шанс хотя бы открыть счет своим голам в отборе. Правда, вряд ли это поможет эстонцам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Финляндию U21 за 1.05, на ничью за 10.00, а на Эстонию U21 — за 28.00.

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    Финны на голову сильнее соперника, что и докажут на поле.

    Гости еще не забили ни одного мяча в отборе.

    Финны значительно превосходят соперника по всем показателям. Наши прогноз и ставка — Фора Финляндии U21 -3.75 с коэффициентом 2.01.

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    Финляндия U21 — Эстония U21: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на футбол. Очередной провал эстонской молодежки?
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