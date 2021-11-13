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    Низовой исход будет зафиксирован в Томске

    «Томь» — «Велес». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Чемпионат России, 13 ноября 2021 года

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    «Томь»
    13 ноября в Томске «Томь» примет московский «Велес» в 22-м туре первенства первой российской лиги. Игра начнется в 11:00 по мск. «Томь» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2021 года
    Томь
  • Томск
    •  Томь 11:00 Велес Велес
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
    •

    «Томь»

    С 26 набранными баллами «Томь» разместилась на 12 позиции в турнирной таблице первенства первой российской лиги, оторвавшись от опасной зоны на шесть пунктов.

    Томичи за 21 проведенный поединок смогли добиться семи викторий, девять раз они уходили с поля поверженными и пять раз делили очки со своими оппонентами.

    В минувшем туре чемпионата «сибиряки» расписали домашнюю мировую с «Факелом» 2:2, а ранее в гостях уступили «Балтике» со счетом 0:4. Перед этим же они не проигрывали на протяжении четырех встреч, дважды победив при двух ничьих в данном отрезке.

    Календарь и таблица ФНЛ

    18 из 26 общих очков «Томь» набрала как раз в родных стенах, выиграв пять игр при трех ничейных исходах и двух фиаско, разница мячей — 14:12.

    «Велес»

    «Велес» с 30 зачетными пунктами разместился выше на пару строк в турнирной таблице ФНЛ, чем предстоящий противник.

    Московская команда в 21 проведенной встрече разжилась девятью победными результатами, столько же раз она уходила с поля поверженной и три раза сыграла вничью.

    Прогнозы на ФНЛ

    В своей последней игре первенства столичный коллектив переиграл на своем поле «Кубань» со счетом 1:0, тем самым он прервал свою 4-матчевую проигрышную серию, где три из них были «сухими».

    Что касается гостевой статистики, то вне родных стен «Велес» четыре поединка выиграл и шесть раз уходил с поля побежденным, разница мячей — 8:9.

    За четыре очные встречи данных команд в основное время они сподобились всего на один гол на двоих.

    Прогноз и ставка на «Томь» — «Велес»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Томи» предлагают — 2.56.

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    На викторию «Велеса» дают — 2.71, ничья оценена — в 3.34.

    И в играх между собой, да и так в целом эти команды особо высокой результативностью похвастаться не могут. Поэтому в данной игре не исключаем низовой исход.

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    «Томь» — «Велес»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. Низовой исход будет зафиксирован в Томске
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