«Факел»
«Факел» в нынешнем сезоне демонстрирует отличные результаты. Все-таки третье место для воронежцев видится неплохим показателем.
Олег Василенко построил прекрасный коллектив. Максим Максимов забивает (11 мячей), а Хызыр Аппаев силен в подыгрыше.
В минувшем туре «Факел» не досчитался двух пунктов. Потерянная победа в Томске (2:2) может дорого стоить на финише сезона.
Против «Оренбурга» воронежцы традиционно играют сложно. Из пяти последних очных битв «Факел» выиграл две последних при трех поражениях.
«Оренбург»
Команда Марцела Лички вернулась в лидеры ФНЛ. Другого результата от «Оренбурга» не ждали и не ждут, особенно с такой надежной обороной (пропущено 14 мячей).
«Оренбург» зато не столь силен в атаке. Все-таки 33 забитых мяча в 21 поединке для кандидата в РПЛ — крайне мало.
Минувший тур оренбуржцы провели продуктивно. Дома была обыграна набирающая обороты «Балтика» (2:1).
«Оренбург» даже дома в первом круге уступил «Факелу» (0:2). Так что команда Лички наверняка настроена на реванш.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.35, на ничью за 3.26, а на «Оренбург» — за 3.10.
Команда Василенко вряд ли успела отойти от досадной потери очков в Томске.
«Оренбург»
Обе команды наверняка постараются найти варианты в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.28.