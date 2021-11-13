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    «Факел» с «Оренбургом» сыграют «по верхам»?

    «Факел» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, ФНЛ, 13 ноября 2021 года

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    «Оренбург»
    «Факел» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 ноября, начало — в 16:00 мск. «Факел» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Ноября 2021 года
    Факел
  • Россия. ФНЛ
    •  Факел 18:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.15
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Факел»

    «Факел» в нынешнем сезоне демонстрирует отличные результаты. Все-таки третье место для воронежцев видится неплохим показателем.

    Олег Василенко построил прекрасный коллектив. Максим Максимов забивает (11 мячей), а Хызыр Аппаев силен в подыгрыше.

    В минувшем туре «Факел» не досчитался двух пунктов. Потерянная победа в Томске (2:2) может дорого стоить на финише сезона.

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Оренбурга» воронежцы традиционно играют сложно. Из пяти последних очных битв «Факел» выиграл две последних при трех поражениях.

    «Оренбург»

    Команда Марцела Лички вернулась в лидеры ФНЛ. Другого результата от «Оренбурга» не ждали и не ждут, особенно с такой надежной обороной (пропущено 14 мячей).

    «Оренбург» зато не столь силен в атаке. Все-таки 33 забитых мяча в 21 поединке для кандидата в РПЛ — крайне мало.

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    • Минувший тур оренбуржцы провели продуктивно. Дома была обыграна набирающая обороты «Балтика» (2:1).

    «Оренбург» даже дома в первом круге уступил «Факелу» (0:2). Так что команда Лички наверняка настроена на реванш.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.35, на ничью за 3.26, а на «Оренбург» — за 3.10.

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    Команда Василенко вряд ли успела отойти от досадной потери очков в Томске.

    «Оренбург» постарается удержаться на первой строчке.

    Обе команды наверняка постараются найти варианты в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.28.

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    «Факел» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. «Факел» с «Оренбургом» сыграют «по верхам»?
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